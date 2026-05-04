Висок претставник на Одборот за мир на средба со израелски претставник за ограничувањата за помошта за Газа

Високиот претставник за Газа од Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп, Николај Младенов, денес треба да одржи разговори со високи израелски претставници за состојбата во палестинската енклава, пренесува Анадолу.

За време на разговорите се очекува Младенов да побара од Израел да ги олесни ограничувањата за влез на хуманитарна помош во блокираниот Појас Газа и да ги ограничи своите воени операции таму, објави онлајн весникот „Тајмс оф Израел“.

Посетата на Младенов на Израел следува откако тој одржа разговори со Хамас во Египет во врска со спроведувањето на планот на Трамп за прекин на огнот во Газа.

Не беа соопштени детали за содржината на разговорите меѓу двете страни, но израелските медиуми тврдат дека разговорите на Младенов со групата во врска со разоружувањето завршиле неуспешно.

Според „Тајмс оф Израел“, Хамас инсистира на тоа дека прашањето за нивното оружје може да се разгледува само како дел од рамка која би кулминирала со формирање на палестинска држава.

Хамас не издаде никакво соопштение во врска со разговорите со Младенов ниту пак, упати каков било коментар за објавите во израелските медиуми.

На 29 септември минатата година, Трамп најави трифазен план за ставање крај на двегодишната војна на Израел во Газа, кој вклучува прекин на огнот, делумно повлекување, ослободување на израелските заробеници и влез на камиони со хуманитарна помош.

Иако Хамас ги ослободи сите израелски заложници во текот на првата фаза од договорот, Израел не се придржува целосно до прекинот на огнот и ги продолжи нападите, во кои се убиени повеќе од 830 Палестинци и ранети речиси 2.350 од почетокот на прекинот на огнот.

Тел Авив исто така не дозволи влез на договорените количини хуманитарни материјали во енклавата, каде што околу 2,4 милиони Палестинци, меѓу кои и 1,5 милиони раселени лица, се соочуваат со тешки хуманитарни услови.

Втората фаза од планот на Трамп вклучува пообемно израелско повлекување од Газа, обнова и почеток на разоружување на фракциите, ставки од кои ниту една не е постигната.

Израел уби повеќе од 72.600 Палестинци, претежно жени и деца, и рани над 172.000 во бруталните напади во Газа од октомври 2023 година.