- „Сега, на Израел може тоа да му се допадне, а може и да не му се допадне, но фундаментално, сметаме дека ова е во најдобар интерес на Соединетите Американски Држави...“

Венс: САД ќе продолжат да бараат договор со Иран за неговата нуклеарна програма без оглед на ставот на Израел - „Сега, на Израел може тоа да му се допадне, а може и да не му се допадне, но фундаментално, сметаме дека ова е во најдобар интерес на Соединетите Американски Држави...“

САД ќе продолжат да бараат договор со Иран во врска со неговата нуклеарна програма, без оглед на тоа каков став ќе заземе Израел, изјави вчера потпретседателот Џеј Ди Венс, јавува Анадолу.

„Благодарение на она што се случи во изминатите неколку месеци, но навистина во текот на последната една и пол година, го создадовме потребниот простор каде што претседателот верува, а јас мислам дека има право, дека може да постигнеме долгорочно решение за нуклеарниот договор со Иран“, рече Венс за време на интервјуто за Фокс њуз.

„Сега, на Израел може тоа да му се допадне, а може и да не му се допадне, но фундаментално, сметаме дека ова е во најдобар интерес на Соединетите Американски Држави. Затоа ќе продолжиме да се стремиме кон тоа бидејќи тоа е она за што претседателот на САД беше избран да го прави. Тоа е она што мора да го направиме за да му служиме правилно на американскиот народ“, додаде тој.

Ваквите коментари се најнов показател за потенцијално затегнување на односите меѓу САД и Израел откако израелската страна го игнорираше барањето на претседателот Доналд Трамп да не возвраќа на иранските ракетни напади.

Тензиите ескалираа во неделата кога Израел го бомбардираше либанскиот главен град Бејрут и покрај прекинот на огнот, што го предизвика Иран во знак на одмазда да лансира ракети кон Северен Израел.

Потоа Израел изврши неколку воздушни напади врз Иран, а Техеран одговори со лансирања ракети.

Иранската армија вчера соопшти дека ги прекинува нападите врз Израел, истовремено предупредувајќи на „разорувачки“ одговор доколку продолжат израелските напади врз Либан.

Израелските медиуми, повикувајќи се на неименувани официјални лица, објавија дека Израел се согласил да ги прекине воздушните напади врз Иран, но дека ќе ги продолжи воените операции во Јужен Либан.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика Иран да изврши одмазднички напади врз Израел и други земји во регионот каде што се наоѓаат американски воени бази.

Привремен прекин на огнот беше договорен на 8 април, но подоцна преговорите беа прекинати поради споровите околу неговото спроведување и последователните регионални случувања, дури и откако Трамп го продолжи прекинот на огнот на неодредено време.

И понатаму е тешко да се постигне договор за ставање крај на американско-израелската војна против Иран, при што Иран инсистира на тоа дека какви било преговори за неговата нуклеарна програма мора да следуваат по целосен прекин на војната.