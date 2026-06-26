- Потпретседателот на САД изјави дека денес Вотергејт би бил краткотрајна медиумска приказна без политички последици.

Венс: Ако Вотергејт се случеше денес, ќе беше вест од 12 часа - Потпретседателот на САД изјави дека денес Вотергејт би бил краткотрајна медиумска приказна без политички последици.

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс изјави дека скандалот Вотергејт, кој доведе до оставката на претседателот Ричард Никсон, во денешната медиумска средина би бил само „вест што би траела 12 часа“, пренесува Анадолу.

Говорејќи во четвртокот во Претседателската библиотека на Ричард Никсон во Јорба Линда, Калифорнија, Венс рече дека наследството на Никсон „доживува своевидна ренесанса“ и го спореди искуството на поранешниот претседател со она на претседателот Доналд Трамп, објави „Ен-би-си њуз“.

„Ако Вотергејт се случеше утре, тоа ќе беше вест од 12 часа. Идејата дека би соборил претседателски мандат е луда“, беше цитиран Венс од медиумот.

„Ако ја погледнете приказната за тоа како длабоката држава го урна Ричард Никсон, не е многу поразлична од она што истите групи луѓе, истите институции се обидоа да му го направат на Доналд Трамп за време на неговиот прв мандат“, додаде тој.

Венс посочи и на, како што рече, сличностите меѓу него и Никсон.

„Млад сенатор, потпретседател, пишува бестселери, медиумите го мразат“, рече тој. „Некако звучи како Џеј Ди Венс. Отсекогаш сум го сакал Ричард Никсон“, рече Венс.

Американскиот потпретседател ги даде овие изјави додека ја промовираше својата нова книга „Причест“, на настан на кој се зборуваше и за неговото верско патување и политички ставови.

Никсон, 37-от претседател на САД, поднесе оставка во 1974 година, за време на својот втор мандат, по скандалот Вотергејт.