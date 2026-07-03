- Корисниците кои ќе ја исполнат дневната цел во текот на месецот ќе поминат приближно 42 км – еквивалентна километража на маратон

Велика Британија ќе го наградува секојдневното пешачење со попусти за купување - Корисниците кои ќе ја исполнат дневната цел во текот на месецот ќе поминат приближно 42 км – еквивалентна километража на маратон

Националната здравствена служба (NHS) во Велика Британија се подготвува да започне нов предизвик за пешачење во кој луѓето ќе бидат наградени со ваучери за купување и попусти за исполнување на дневните цели за вежбање, пренесува Анадолу.

Според „Би-би-си“, иницијативата поддржана од НХС, наречена предизвик „Месечен маратон“, треба да започне на почетокот на следната година и има за цел да ги охрабри луѓето да пешачат по 20 минути секој ден.

Учесниците кои ќе ја исполнат дневната цел во текот на месецот ќе поминат приближно 42 км – еквивалентна километража на маратон.

Корисниците ќе можат да го евидентираат своето пешачење преку интернет, мобилни телефони или паметни часовници. Оние кои ќе го завршат предизвикот потоа ќе имаат право на награди, кои би можеле да вклучуваат стимулации и попусти, велат од НХС.

Се додава дека здравствените власти во моментов се во преговори со продавниците на главните улици и онлајн продавниците за шема за лојалност, слична на онаа што ја нудат супермаркетите и синџирите кафетерии, наградувајќи ги граѓаните за „здраво однесување“.

Иницијативата доаѓа во време кога здравствените претставници се обидуваат да се справат со седечкиот начин на живот во Велика Британија, каде што многу луѓе го поминуваат поголемиот дел од денот седејќи на работа, патувајќи со воз или автомобил, а потоа остануваат неактивни дома.