Велика Британија ја потврди сувереноста над Фолкландските Острови по наводите за можна ревизија на ставот на САД - „Суверенитетот ѝ припаѓа на Велика Британија, а правото на жителите на островот на самоопределување е од пресудно значење“

Британската Влада денес повтори дека суверенитетот над Фолкландските Острови ѝ припаѓа на Велика Британија, по наводите дека Соединетите Американски Држави (САД) би можеле да го преиспитаат својот став во однос на британските претензии врз територијата, пренесува Анадолу.

„Фолкландските Острови со огромно мнозинство гласаа за останување како британска прекуморска територија, а ние секогаш стоевме зад правото на жителите на островот на самоопределување“, изјави портпаролот на Владата, јави „Би-би-си“.

Портпаролот додаде дека ставот на Владата не може да биде појасен.

„Суверенитетот ѝ припаѓа на Велика Британија, а правото на жителите на островот на самоопределување е од пресудно значење“, рече портпаролот, истакнувајќи дека овој став во континуитет им се пренесува на сите претходни администрации на САД.

Ваквите коментари следуваат по наводите на медиумот во кој се цитира интерна електронска пошта на Пентагон, во која се наведени можните мерки што Вашингтон би можел да ги разгледа против сојузниците за кои смета дека не ја поддржале неговата кампања во Иран.

Со Фолкландските Острови управува Велика Британија како прекуморска територија, но Аргентина полага право на суверенитет над островите, кои ги нарекува Малвински Острови.

Спорот ескалираше во 1982 година, кога Аргентина изврши инвазија на островите, што ја предизвика Фолкландската војна.

Откако Велика Британија ја врати контролата, на жителите на островите им беше доделено целосно британско државјанство според Законот за британско државјанство (Фолкландски Острови) од 1983 година.