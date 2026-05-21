- „Овој чекор ја одразува силната осуда на Велика Британија за неговото однесување и исмевањето на активистите на флотилата 'Сумуд'. Ова однесување ги прекршува најосновните стандарди за почит и достоинство на луѓето“

Велика Британија го повика израелскиот вршител на должност за третманот на активистите од флотилата за Газа - „Овој чекор ја одразува силната осуда на Велика Британија за неговото однесување и исмевањето на активистите на флотилата 'Сумуд'. Ова однесување ги прекршува најосновните стандарди за почит и достоинство на луѓето“

Велика Британија денес го повика израелскиот вршител на должноста амбасадор на разговор за да ја изрази својата загриженост и побара објаснување за третманот на активистите од хуманитарна глобална флотила „Сумуд“, која беше упатена кон Газа, јавува Анадолу.

Британското Министерство за надворешни работи соопшти дека го повикало израелскиот вршител на должност на разговор по повод „провокативното видео што го објави израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир“.

„Овој чекор ја одразува силната осуда на Велика Британија за неговото однесување и исмевањето на активистите на флотилата 'Сумуд'. Ова однесување ги прекршува најосновните стандарди за почит и достоинство на луѓето“, се наведува во соопштението.

Во соопштението се додава: „Исто така, ние сме длабоко загрижени за прикажаните услови во притворот и побаравме објаснување од израелските власти.“

Министерството за надворешни работи соопшти дека јасно ги ставило до знаење нивните обврски за заштита на правата на сите вклучени лица.

Министерството, посочувајќи дека обидот на флотилата да достави помош ја нагласува сериозноста на хуманитарната ситуација во Газа, нагласи дека Израел мора да обезбеди во големи количини и значително повеќе помош да може да влезе безбедно преку копнените патишта.

„Ние сме во контакт со семејствата на одреден број британски државјани што беа вклучени и подготвени сме да обезбедиме конзуларна поддршка во секое време“, се вели во соопштението.

Бен-Гвир вчера објави видео на социјалните мрежи, прикажувајќи се себеси како ги исмева пропалестинските активисти, кои беа врзани со пластични стеги и принудени да клечат откако беа приведени од израелските сили во меѓународни води.

Министерот предизвика лавина од реакции и гнев, како во сопствената земја, така и низ светот откако го објави едноминутното видео.

Израелските сили во понеделникот ја нападнаа мисијата за хуманитарна помош во меѓународни води и ги приведоа сите активисти на флотилата.

Флотилата, која превезуваше 428 лица од 44 земји, тргна минатиот четврток од турскиот регион Мармарис во нов обид да ја пробие нелегалната израелска блокада наметната на Појасот Газа од 2007 година.