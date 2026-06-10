- „Не ја прекршуваме одлуката на Парламентот. Мојата процена е дека ја немаме можноста да ѝ дадеме поголема поддршка на Украина“

Бугарија соопшти дека не планира да обезбеди дополнителна воена помош за Украина - „Не ја прекршуваме одлуката на Парламентот. Мојата процена е дека ја немаме можноста да ѝ дадеме поголема поддршка на Украина“

Бугарија нема да обезбеди дополнителна воена помош за Украина бидејќи повеќе нема слободни ресурси, изјави денес министерот за одбрана Димитар Стојанов, пренесува бугарскиот медиум „Новините“, пренесува Анадолу.

„Не ја прекршуваме одлуката на Парламентот. Мојата процена е дека ја немаме можноста да ѝ дадеме поголема поддршка на Украина“, изјави Стојанов за бТВ.

Тој рече дека Бугарија веќе ги исполнила своите обврски во согласност со парламентарната одлука донесена во декември 2022 година, испорачувајќи 13 пакети воена помош за Украина.

Стојанов наведе дека од преземањето на функцијата нема примено никакви нови барања од Киев за конкретна воена помош и ги отфрли критиките дека Владата го игнорира мандатот на Парламентот.

Според министерот, парламентарната резолуција дозволува воена помош само по барање на Украина и доколку Бугарија има капацитет да ја обезбеди.

Исто така, тој направи разлика меѓу државната воена помош и комерцијалниот извоз на оружје, велејќи дека за продажбата од страна на бугарските производители од одбранбената индустрија одлучува секторот, а не Владата.

„Дали бугарската индустрија ќе ѝ продава оружје на Украина е одлука на бугарската индустрија, а не на Министерството за одбрана“, рече тој.

Стојанов додаде дека заштитата на сопствените одбранбени капацитети на Бугарија останува приоритет и нагласи дека воените резерви на земјата остануваат безбедни.