Бројот на јужнокорејски државјани во затвори во странство пораснал за повеќе од 25 отсто за четири години - Кина има најголем број притворени јужнокорејски државјани, додека Виетнам бележи најголем пораст

Бројот на јужнокорејски државјани кои се наоѓаат во затвори во странство се зголемил за повеќе од 25 отсто во изминатите четири години, јави денес новинската агенција „Јонхап“, пренесува Анадолу.

Заклучно со крајот на јуни, во 54 земји биле затворени 1.325 јужнокорејски државјани, изјави пратеникот од владејачката Демократска партија, Ким Џун-хван, повикувајќи се на податоци од Министерството за надворешни работи.

Според податоците, тоа претставува зголемување од 25,6 отсто во однос на 1.055 лица евидентирани во 2022 година.

Кина има најголем број затворени јужнокорејски државјани – 424, по што следуваат Јапонија со 254, Виетнам со 204, САД со 138, Филипините со 61, Камбоџа со 54 и Тајланд со 43.

Најголем пораст е забележан во Виетнам, каде што бројот на затвореници е речиси петпати поголем во споредба со 42 случаи регистрирани во 2022 година.

Измамата е најчестото кривично дело, со 332 случаи, по што следуваат кривични дела поврзани со дрога (291), убиство (128), коцкање (91), кражба (69) и сексуален напад или вознемирување (52).

Дополнително, 34 јужнокорејски државјани биле затворени по обвиненија за киднапирање поврзано со организиран криминал, вклучително и измами со лажно вработување.