- Бројот на јапонските државјани изнесувал 119.736.483 лица сè до 1 јануари, што претставува пад од 917.000 во споредба со претходната година и најголем годишен пад откако се водат споредливи евиденции од 1968 година

Бројот на јапонски државјани падна под 120 милиони за првпат по четири децении - Бројот на јапонските државјани изнесувал 119.736.483 лица сè до 1 јануари, што претставува пад од 917.000 во споредба со претходната година и најголем годишен пад откако се водат споредливи евиденции од 1968 година

Бројот на јапонските државјани во Јапонија падна под 120 милиони за првпат по повеќе од четири децении, покажуваат владините податоци објавени денес, што ја нагласува влошената демографска криза во земјата и покрај напорите за зголемување на наталитетот, јавува Анадолу.

Бројот на јапонските државјани изнесувал 119.736.483 лица сè до 1 јануари, што претставува пад од 917.000 во споредба со претходната година и најголем годишен пад откако се водат споредливи евиденции од 1968 година, според податоците што ги објави Министерството за внатрешни работи и комуникации.

Податоците, кои ги објави новинската агенција „Кјодо“, ја одразуваат борбата на Јапонија со брзото стареење на општеството и постојано ниската стапка на наталитет.

Во земјата се регистрирани околу 670.000 раѓања во текот на годината, што е најниско ниво во историјата, додека смртните случаи изнесувале околу 1,59 милиони, со што е зголемено природното опаѓање на населението.

Вкупното население на Јапонија, вклучувајќи ги и странските жители, изнесувало 123.767.642, што е намалување за приближно 563.000 во однос на претходната година.

За разлика од тоа, бројот на странски жители се зголемил за 354.000, достигнувајќи рекордни 4.031.159 лица. Владата започна со собирање на овие релевантни податоци во 2013 година.

Овој пораст доаѓа во време кога Јапонија постепено го проширува пристапот за странските работници со цел да се справи со хроничниот недостиг на работна сила. Жителите во работоспособна возраст сочинувале 86,17 отсто од странското население.

Меѓу 47-те префектури во Јапонија, Токио е единствен што забележа раст на јапонското население од 0,09 отсто.

Хокаидо го забележа најголемиот пораст на странски жители од 14,89 отсто, а по него следуваат Окинава со 14,36 отсто и Оита со 13,90 отсто.

Вкупен пораст на населението е забележан само во префектурите Токио, Чиба и Осака.