- Вирусот продолжува да се шири, со што во моментов се зафатени 25 здравствени зони во провинциите Итури, Северно Киву и Јужно Киву

Бројот на починати од ебола во Демократска Република Конго надмина 100 лица - Вирусот продолжува да се шири, со што во моментов се зафатени 25 здравствени зони во провинциите Итури, Северно Киву и Јужно Киву

Бројот на починати од епидемијата на ебола во Демократска Република Конго надмина 100 лица, покажуваат официјалните податоци објавени денес од Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Министерството соопшти дека 101 лице починале како последица на вирусот, откако е прогласена епидемијата на 15 мај, при што вкупната стапка на смртност се проценува на 18,4 отсто.

Според објавените податоци, вкупниот број потврдени случаи веќе изнесува 550.

Вирусот продолжува да се шири, со што во моментов се зафатени 25 здравствени зони во провинциите Итури, Северно Киву и Јужно Киву.

Седуммина се оздравени во изминатите 24 часа, со што бројот на оздравени лица сега изнесува 19.

Итури останува епицентар на вирусот, со 17 од 25 зафатени здравствени зони во провинцијата.

Според здравствените власти, епидемијата предизвикана од сојот Бундибуџо на вирусот ебола и понатаму бележи неделен тренд на пораст. Тие истакнаа дека неодамнешниот мал пад прикажан на епидемиската крива може да е поврзан со доцнење на ажурирањето на лабораториските податоци.

Мерките за надзор, третманот на заболените и напорите за подигнување на јавната свест продолжуваат во погодените подрачја, соопшти Министерството.