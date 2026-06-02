- Вирусот продолжува да се шири, со што во моментов се зафатени 23 здравствени зони во провинциите Итури, Северно Киву и Јужно Киву

Бројот на заразени со ебола во Конго надмина 300 лица, вирусот се прошири во нови здравствени зони - Вирусот продолжува да се шири, со што во моментов се зафатени 23 здравствени зони во провинциите Итури, Северно Киву и Јужно Киву

Бројот на потврдени случаи на ебола во Демократска Република Конго вчера надмина 300 лица, покажуваат најновите податоци објавени од страна на Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Во меѓувреме, бројот на смртни случаи како последица на вирусот се искачи на 48.

Вирусот продолжува да се шири, со што во моментов се зафатени 23 здравствени зони во провинциите Итури, Северно Киву и Јужно Киву, соопштија од Министерството.

Во Итури, провинција која со години е погодена од безбедносна нестабилност, бројот на потврдени случаи надмина 260.

Здравствените власти соопштија дека отпорот од локалното население во административниот центар Бунија и североисточниот град Низи, како и ширењето гласини и дезинформации, дополнително ги комплицираат напорите за справување со епидемијата.

Четворица пациенти се оздравени и се испишани од Евангелистичкиот медицински центар во Бунија, соопштија денес здравствените власти.

Шефот на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Гебреисус, вчера ја заврши својата посета на Конго, по средбата со претседателот Феликс Чисекеди, на која разговараа за мерките за справување со епидемијата на ебола од сојот Бундибуџо. Надлежните власти и партнерите отворија нов центар за лекување со капацитет од 60 кревети во Бунија, а воедно спроведуваат и тестирања на вакцини.

Владиниот портпарол, Патрик Мујаја, соопшти дека поради спроведување на нов систем за мониторинг и на заминувањата и на пристигнувањата, аеродромот во Бунија, кој претходно беше затворен за сите летови освен за хуманитарните, од вчера е повторно отворен со цел да се олесни испораката на помош за справување со кризата.

Епидемијата беше официјално прогласена на 15 мај.