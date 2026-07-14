- Околу 76 лица се повредени во пожарот што го зафати пабот На Ладпрао во дистриктот Чатучак во Бангкок кратко пред полноќ во неделата

Бројот на загинaти во пожарот што избувна во паб во Бангкок се искачи на 30 - Околу 76 лица се повредени во пожарот што го зафати пабот На Ладпрао во дистриктот Чатучак во Бангкок кратко пред полноќ во неделата

Бројот на загинати во пожарот во преполн паб во тајландскиот главен град Бангкок се искачи на 30, соопштија денес локалните власти, пренесува Анадолу.

Околу 76 лица се повредени во пожарот што го зафати пабот На Ладпрао во дистриктот Чатучак во Бангкок кратко пред полноќ во неделата, објави тајландската ПБС, повикувајќи се на официјални претставници.

Најмалку 25 лица, вклучувајќи го и сопственикот на пабот, и понатаму се во „критична состојба“, истакнаа официјални претставници на дистриктот.

Тајландскиот премиер Анутин Чарнвиракул, кој го посети местото вчера, рече дека повеќето жртви починале од вдишување чад и дека музичарите кои биле во објектот рекле дека „чад почнал да излегува од автоматскиот прекинувач во близина на сцената, по што следувале прекин на електричната енергија и експлозија“.

Пожарот во неделата вечер се смета за најсмртоносниот пожар во ноќен клуб во Тајланд од пожарот во клубот Сантика за време на новогодишната прослава во 2009 година, во кој загинаа 66 лица.

Главниот секретар на Министерството за внатрешни работи, Унсит Сампунтхарат, изјави дека властите „ќе ги засилат инспекциите на слични места и ќе преземат правни мерки против бизнисите за кои е откриено дека ги злоупотребуваат дупките во законот за лиценцирање“, објави „Тај енквајрер“.

Според наводите, властите наредиле привремено затворање на пабот во траење од 30 дена.