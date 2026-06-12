- Земјотресот со магнитуда од 7,8 степени го погоди брегот на Минданао, предизвикувајќи паника низ јужните Филипини

Бројот на загинати по силниот земјотрес што ги погоди Филипини се искачи на 55 - Земјотресот со магнитуда од 7,8 степени го погоди брегот на Минданао, предизвикувајќи паника низ јужните Филипини

Бројот на жртви од силниот земјотрес што го погоди јужниот дел на Филипини претходно оваа недела се искачи на 55, соопштија властите, додека тимовите за пребарување и спасување продолжуваат со напорите во најтешко погодените области на Минданао, јавува Анадолу.

Според извештаите, десетици луѓе се повредени, а неколку сè уште се водат како исчезнати поради широкото уништување предизвикано од силниот потрес.

Според Филипинската новинска агенција (ПНА), локалните службеници за управување со катастрофи ја потврдија ажурираната бројка на жртви откако беа извлечени и други тела од урнати згради и заедници погодени од свлечишта. Спасувачките операции беа попречени од континуираните потреси, опасноста од оштетните градби и оштетените патишта што водат до погодените градови.

Земјотресот со магнитуда од 7,8 степени го погоди брегот на Минданао, предизвикувајќи паника низ јужните Филипини и предизвикувајќи голема штета на домовите, училиштата, болниците и јавната инфраструктура. Градот Генерал Сантос и делови од покраината Сарангани беа меѓу најтешко погодените области, а властите прогласија состојба на катастрофа со цел да ги забрзаат спасувачките и акциите за помош.

Илјадници жители се евакуирани и се наоѓаат во центрите за евакуација додека службениците ги проценуваат штетите на објектите и дистрибуираат храна, вода и медицинска помош. Филипинскиот институт за вулканологија и сеизмологија регистрираше голем број последователни потреси по земјотресот, што предизвика предупредувања до жителите да ги избегнуваат оштетените згради.

Претседателот Фердинанд Маркос вети целосна владина поддршка за погодените заедници и им наложи на националните агенции да ги забрзаат мерките за закрепнување и рехабилитација. Филипини се наоѓаат по должината на Тихоокеанскиот огнен прстен, еден од сеизмички најактивните региони во светот, што ги прави земјотресите честа појава во архипелагот.