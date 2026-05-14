Бројот на загинати во силното невреме во северна Индија се искачи на 89

Бројот на загинати како последица на силното невреме во северната индиска сојузна држава Утар Прадеш се искачи на 89 лица, соопштија официјалните претставници денес, јавува Анадолу.

Според официјалните лица, во текот на вчерашниот ден биле пријавени жртви во неколку области низ државата погодена од екстремни временски услови, вклучувајќи силни ветришта, поројни дождови и удари од гром.

Поради неповолните временски услови, 89 лица загинаа, а 53 други се повредени, објави комесарот за помош на оваа сојузна држава преку американската компанија за социјални медиуми Х.

Континуирано се врши мониторинг „преку директна комуникација со локалните власти за да се осигури дека потребните средства ќе бидат ставени на располагање на областите“, се додава во соопштението.

Претходно, официјалните лица објавија дека 15 лица загинале, а осум се повредени во одвоени инциденти предизвикани од силните бури во областа Бадохи синоќа, изјави Шаилеш Кумар, висок цивилен службеник.

Тој појасни дека силните ветришта собориле дрвја и електрични столбови, што довело до тоа да има жртви.

Уште девет лица загинаа, а 16 беа повредени кога силно невреме ја погоди областа Фатехпур.

„Тимови од административни службеници постојано ги надгледуваат погодените подрачја“, соопшти полицијата на Х рано утринава.

Смртни случаи се пријавени и во Будаун, каде што пет лица загинаа во инциденти како последица на невремето, додека едно лице загина во областа Сонбадра, јави новинската агенција „Прес траст од Индија“.

Во меѓувреме, дождовите зафатија делови од главниот град Њу Делхи, што влијаеше и врз одвивањето на авионскиот сообраќај на Меѓународниот аеродром „Индира Ганди“.