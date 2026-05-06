Бројот на загинати во пожарот во трговскиот комплекс кај Техеран се искачи на 11 - Според надлежните, брзото ширење на пожарот било предизвикано од композитната фасада на зградата, што овозможило пламенот брзо да се движи по надворешноста на објектот

ИСТАНБУЛ (АА) – Најмалку осум лица загинаа, а 41 е повредено во пожар што избувна во трговскиот комплекс „Аргаван“ во градот Андише, западно од иранскиот главен град Техеран, јавија локалните медиуми денес, пренесува Анадолу.

Гувернерот на областа Шахријар изјави дека жртвите настрадале во пожарот што вчера го зафати комплексот, пренесе полудржавната новинска агенција „Фарс“.

Началникот на противпожарната служба во Андише во вторникот изјави дека сите луѓе што биле заробени од пламенот и чадот биле безбедно евакуирани и дека комплексот е целосно испразнет.

Според официјалниот претставник, брзото ширење на пожарот било предизвикано од композитната фасада на зградата, што овозможило пламенот брзо да се движи по надворешноста на објектот.

Се истражува причината за пожарот.