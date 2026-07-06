- Од Министерството наведоа дека досега се спасени 6.462 лица по земјотресите, во кои се оштетени 856 згради, од кои 190 објекти целосно се урнаа

Бројот на загинати во земјотресите во Венецуела се искачи на 3.342 - Од Министерството наведоа дека досега се спасени 6.462 лица по земјотресите, во кои се оштетени 856 згради, од кои 190 објекти целосно се урнаа

Бројот на загинати во разорните земјотреси што минатиот месец го погодија северниот дел на Венецуела се искачи на 3.342, а 16.740 лица се повредени, соопшти Министерството за комуникации и информации на земјата, јавува Анадолу.

Од Министерството наведоа дека досега се спасени 6.462 лица по земјотресите, во кои се оштетени 856 згради, од кои 190 објекти целосно се урнаа.

Надлежните власти информираа дека 86.794 семејства примиле помош, а 17.345 лица останале без покрив над главата.

Во соопштението се наведува дека 4.088 меѓународни спасувачи се распоредени во погодените подрачја, а Каракас ангажираше 29.567 припадници на службите и 27.482 доброволци за активностите за помош. Досега се дистрибуирани 9.585 метрички тони храна и 669.008 литри вода, 23.820 пациенти добиле медицинска помош, а формирани се 79 привремени кампови.

Според Американскиот геолошки завод, на 24 јуни два земјотреса со интензитет од 7,2 и 7,5 степени ја погодија оваа јужноамериканска земја во интервал од 39 секунди.

Од Министерството соопштија дека досега се регистрирани 995 последователни земјотреси.