- 2.980 лица се повредени откако два земјотреса со јачина од 7,2 и 7,5 степени ја погодија земјата

Бројот на жртви од земјотресите во Венецуела се искачи на 589 - 2.980 лица се повредени откако два земјотреса со јачина од 7,2 и 7,5 степени ја погодија земјата

Бројот на загинати во двата силни земјотреси што ја погодија Венецуела се искачи на 589, а повредени се 2.980 лица, соопшти вршителката на функцијата претседател Делси Родригес, јавува Анадолу.

„Ќе ги спасиме оние кои се заробени под урнатините. Работиме без престан за тоа“, изјави таа.

Родригес истакна дека државата Ла Гуаира е најтешко погодена и додаде дека безбедносните сили се распоредени за да се забрзаат спасувачките операции и да се обезбеди дистрибуција на храна и вода.

Геолошкиот завод на САД (УСГС) соопшти дека во средата во Венецуела се случиле два земјотреса со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени, со разлика од 39 секунди.

Прво бил регистриран земјотрес од 7,2 степени кај Сан Фелипе, а по само 39 секунди следувал главен земјотрес од 7,5 степени југоисточно од Јумаре.

Спасувачките операции продолжуваат низ целата земја, а властите стравуваат дека бројот на жртви и повредени може дополнително да се зголеми.