Бројот на жртви во потонувањето на брод во централна Индија се искачи на 9 - Инцидентот се случил на вештачкото езеро Барги Брана во округот Џабалпур вчера, кога туристички брод се превртел поради ненадејна бура

Бројот на жртви при превртување на брод во централната индиска држава Мадја Прадеш се искачи на девет, соопштија денес официјални претставници, пренесува Анадолу.

Инцидентот се случил на вештачкото езеро Барги Брана во округот Џабалпур вчера, кога туристичкиот брод се превртел поради ненадејна бура. Оттогаш е во тек голема спасувачка операција.

Атул Сингх, висок полициски службеник, рече дека уште пет тела биле пронајдени утрово, со што вкупниот број на жртви се искачи на девет. Тој истакна дека војници на индиската армија пристигнале на местото за да се придружат на спасувачката операција.

Сингх посочи дека се верува дека некои тела сè уште се заробени внатре во бродот, додаде дека точниот број е непознат поради слабата видливост.

„Досега околу 28 лица се спасени“, рече тој, додавајќи дека се смета дека уште шест се водат како исчезнати.