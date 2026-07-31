- Копнените спасувачки операции се завршени, но подводните пребарувања и чистењето на реката сè уште продолжуваат

Бројот на жртвите во свлечиштето во кинескиот град Чонгкинг се искачи на 51, 10 лица сè уште се водат како исчезнати - Копнените спасувачки операции се завршени, но подводните пребарувања и чистењето на реката сè уште продолжуваат

Бројот на загинати од свлечиштето што на 17 јули се случи во југозападната кинеска општина Чонгкинг се искачи на 51, а 10 лица сè уште се водат како исчезнати, објавија државните медиуми денес, пренесува Анадолу.

Според државната новинска агенција Синхуа, повеќе од 1.100 жители се евакуирани од подрачјето.

Тројца од десеттемина спасени се пуштени од болница.

Несреќата предизвикана од обилните врнежи се случи утрото на 17 јули во подрачјето Ханџија во автономниот округ Пенгшуи Мијао и Туџија, покрај дел од реката Вуџианг, при што беа затрупани повеќе од 10 станбени згради.

Копнените спасувачки операции се завршени, но подводните пребарувања и чистењето на реката сè уште продолжуваат.

Во тек се и напори за обновување на сообраќајот и нормализирање на секојдневниот живот.