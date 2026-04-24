Бродскиот сообраќај кај Ормускиот Теснец речиси во застој: Само шест пловила поминале во последните 24 часа

Трговскиот поморски сообраќај во близина на Ормускиот Теснец утринава изгледаше како речиси целосно да е во застој во последните 24 часа поради блокадата на САД, при што само шест бродови се забележани како се движат во двата правци, покажуваат податоците за следење бродови собрани од Анадолу.

Според податоците до 9:00 часот по Гринич (GMT), меѓу бродовите кои пловеа од исток кон запад во Теснецот во изминатите 24 часа беа бродовите Серано, Ники, Марин Флукс и АСЛ Глори.

Податоците покажуваат дека Серано е во транзит со дестинација Бандар Абас (Иран). Бродот Ники, исто така, е наведен како пловило во транзит.

Марин Флукс е евидентиран дека е во транзит и дека превезува сурови нафтени деривати со дестинација Пипавав (Индија), додека Асл Глори покажува дека е закотвен, со дестинација Шинас (Оман).

Во спротивната насока, се чини дека критичната точка ја поминале бродовите Јин Зенг 5 и Кијонами Мару.

Се наведува дека Јин Зенг 5 е закотвен и е со дестинација Порт Рашид (ОАЕ), додека Кијонами Мару е прикажан во транзит со крајна дестинација во ОАЕ.

Во меѓувреме, кај неколку други бродови кои се приближуваат до Ормускиот Теснец забележани се прекини во следењето во близина на Теснецот, но засега не е јасно дали прекините се резултат на намерно исклучување на сигналот или на технички проблеми.

Одделно, супертанкерот за сурова нафта Јури, кој е под санкции на САД, денес изгледаше како да се обидува да го помине Ормускиот Теснец пред да застане во близина на иранскиот остров Ларак.

Меѓутоа, иранската полудржавна новинска агенција Тесним објави дека танкерот веќе го поминал Теснецот и се закотвил источно од островот Ларак.

Исто така, еден контејнерски брод што тргнал од Бандар Абас бил забележан како плови на југ кон Оманскиот Залив, четири дена по влегувањето во Теснецот.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) преку американската платформа за социјални медиуми Х соопшти дека 33 пловила биле пренасочени од почетокот на американската поморска блокада.

Истовремено, Иран ја зајакна својата контрола врз водниот пат, со извештаи за пукање врз комерцијалните бродови и заплена на најмалку две пловила. Паралелните рестрикции наметнати од двете страни нагло го намалија сообраќајот низ Теснецот, еден од најкритичните енергетски коридори во светот.

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторникот го продолжи двонеделниот прекин на огнот со Иран за да му овозможи време на Техеран да подготви „обединет предлог“, по барањето на пакистанските претставници.

Дипломатскиот притисок на Исламабад има за цел да го подготви теренот за втората рунда преговори меѓу САД и Иран, што се очекува наскоро да се одржи во главниот град на Пакистан.