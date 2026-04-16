Бродови поврзани со Иран користат нова рута во Персискиот Залив додека сообраќајот низ Ормускиот Теснец забавува - Податоците за следење на бродовите покажаа дека превозникот на течен нафтен гас „Г Самер“ и огромниот танкер за сурова нафта „Хонг Лу“, познат и како „РХН“, влегле во Персискиот Залив по доаѓањето од ОАЕ

Најмалку два брода поврзани со Иран, кои се наоѓаат под санкции на САД, денес влегле во Персискиот Залив преку она што се чини дека е нова рута во близина на иранските острови Ларак и Кешм, додека сообраќајот низ Ормускиот Теснец останува драстично намален во текот на третиот ден од американската блокада, јавува Анадолу.

Податоците за следење на бродовите покажаа дека превозникот на течен нафтен гас „Г Самер“ и огромниот танкер за сурова нафта „Хонг Лу“, познат и како „РХН“, влегле во Персискиот Залив по доаѓањето од ОАЕ, пловејќи блиску до иранскиот брег, а потоа поминувајќи низ Ормускиот Теснец по невообичаена рута.

Бродот „Г Самер“, кој плови празен, прикажувал податоци за кинеска сопственост и екипаж, што е вообичаен безбедносен сигнал, додека како крајна дестинација го навел ирачкото пристаниште Кор aл Зубаир.

Набрзо потоа помина и „Хонг Лу“, исто така празен и санкциониран од Вашингтон поради наводни врски со Иран.

Танкерот, кој може да превезе до 2 милиони барели сурова нафта, подоцна беше забележан како плови кон запад покрај иранскиот брег, сигнализирајќи дека чека наредби.

Носачот на товарен брод „Розалина“ исто така се чини дека претходно ја поминал истата рута, што сигнализира дека е упатен кон иранско пристаниште натоварен со храна.

Сообраќајот за излез исто така ограничено продолжи.

Два контејнерски брода поврзани со Иран, „Голбон“ и „Кашан“, се забележани како го напуштаат Персискиот Залив вчера.

Истиот ден, помал танкер за нафтени деривати, „Ноблер“, излегол кон исток во Оманскиот Залив.

И покрај овие движења, сообраќајот низ Ормускиот Теснец е сведен на минимум.

Не се забележани целосно полни ирански танкери за сурова нафта како го напуштаат Теснецот, што го става под ризик извозот во воени услови проценет на околу 1,7 милиони барели дневно, иако електронските пречки и практиките на „темната флота“ можеби прикриваат одредени премини.

Централната команда на САД вчера соопшти дека ниту едно пловило не ја поминало нивната блокада и дека девет бродови ги испочитувале наредбите да се вратат кон Иран.

Иран, во меѓувреме, соопшти дека еден од неговите нафтени големи танкери ја пробил блокадата. Името на пловилото не беше наведено, но можно е да се мисли на санкционираниот танкер „Алисија“, за кој податоците за следење покажаа дека влегол во Персискиот Залив вчера.