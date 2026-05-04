Британскиот премиер: На Европа ѝ е потребна посилна улога во НАТО

Британскиот премиер Кир Стармер денес повика на посилна улога на Европа во рамките на НАТО, предупредувајќи дека долгогодишната зависност и претпоставките за глобалната безбедност веќе не се остварливи, јавува Анадолу.

„Потребен е посилен европски елемент во НАТО. Немам сомнеж во тоа. Така, во одбраната и безбедноста, трговијата и енергијата, кои се претворени во оружје, ни треба многу посилна Европа која ќе се обедини околу овие прашања“, рече тој на самитот на Европската политичка заедница во главниот град на Ерменија, Ереван.

Тој додаде дека Европа предолго била „зад кривата“ во однос на одбраната и безбедноста, наведувајќи ја прекумерната зависност од надворешните партнери и застарените претпоставки за стабилноста.

„Сега Европа мора да биде таа што води по патот“, продолжи тој. „Сега треба да излеземе од ова и тоа треба да го направиме со темпо.“

Европските лидери денес се собираат на осмиот состанок на самитот на Европската политичка заедница за да разговараат за поблиска соработка во областа на демократијата, енергетската безбедност и економските врски.

Овогодинешниот самит, со тема „Градење на иднината: Единство и стабилност во Европа“, ќе биде копретседаван од претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, и Никол Пашинјан, премиерот на Ерменија.

Првиот самит ЕУ - Ерменија треба да се одржи утре, со цел зајакнување на билатералните односи.

Минатата година ерменската Влада ја објави својата намера да се стреми кон членство во ЕУ, означувајќи го свртувањето од влијанието на Москва.