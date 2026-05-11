- „Преземам одговорност за нашето водење низ светот кој е поопасен од кога било во мојот живот и преземам одговорност што не се повлеков, не ја турнав нашата земја во хаос“

Британскиот премиер вели дека презема одговорност што не се повлекува по изборниот пораз - „Преземам одговорност за нашето водење низ светот кој е поопасен од кога било во мојот живот и преземам одговорност што не се повлеков, не ја турнав нашата земја во хаос“

Британскиот премиер Кир Стармер денес изјави дека презема одговорност за тоа што не се повлекол и што не ја турнал земјата во хаос по, како што ги нарече, „многу тешките“ изборни резултати од минатата недела, јавува Анадолу.

„Изборните резултати минатата недела беа тешки, многу тешки. Изгубивме некои брилијантни претставници на лабуристите; тоа боли и треба да боли. Сфаќам, го чувствувам тоа и преземам одговорност“, изјави Стармер за време на настан во Лондон.

Тој истакна дека нема да бега од фактот дека има „некои сомнежи, вклучително и во неговата сопствена партија“, додавајќи дека мора да им докаже дека грешат, и дека ќе го стори тоа.

„Преземам одговорност за нашето водење низ светот кој е поопасен од кога било во мојот живот и преземам одговорност што не се повлеков, не ја турнав нашата земја во хаос.“

За време на својот говор, Стармер вети дека ќе го обнови односот со Европа преку „поставување на Британија во срцето на Европа“.

Тој исто така истакна дека Брегзит ја направил Британија „посиромашна“ и „послаба“, додека миграцијата „експлодирала“.

Лабуристичката партија претрпе историски пораз во велшкиот Сенед, а Шкотската национална партија ја задржа власта по рекорден петти пат во шкотскиот Парламент на изборите минатата недела низ Шкотска, Велс и 136 англиски локални администрации, што беа најголемиот изборен циклус по општите избори во 2024 година.

Партијата „Реформ УК“ освои повеќе од 1.450 советнички места, продолжувајќи го успехот на партијата по нејзиниот пробив во градските собранија минатата година.