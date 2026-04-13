- „Нашиот одговор е фокусиран на отворање на Ормускиот Теснец, бидејќи тоа е начинот на кој ќе ги намалиме цените на енергентите што е можно побрзо“

Британскиот премиер: Велика Британија не ја поддржува блокадата на Ормускиот Теснец - „Нашиот одговор е фокусиран на отворање на Ормускиот Теснец, бидејќи тоа е начинот на кој ќе ги намалиме цените на енергентите што е можно побрзо“

Британскиот премиер Кир Стармер денес изјави дека Велика Британија „не поддржува блокада“ на иранските пристаништа, нагласувајќи дека приоритет на Владата е повторно отворање на Ормускиот Теснец со цел да се намалат цените на енергентите, пренесува Анадолу.

„Нашиот одговор е фокусиран на отворање на Ормускиот Теснец, бидејќи тоа е начинот на кој ќе ги намалиме цените на енергентите што е можно побрзо“, изјави Стармер за Би-би-си Радио 5.

На прашањето дали го смета американскиот претседател Доналд Трамп за лично одговорен за влијание врз сметките за енергенти на Велика Британија, Стармер не одговори директно, туку рече дека „најважното нешто“ што може да го направи е да ги здружи земјите за деескалација и повторно отворање на Теснецот.

Тој додаде дека Иран е одговорен за ограничувањето на сообраќајот низ Персискиот Залив и посочи дека Велика Британија „нема да биде вовлечена во војната“.

Американскиот претседател Доналд Трамп најави блокада на иранските пристаништа што ќе стапи на сила денес во 14:00 часот по Гринич.

Најавата за поморска блокада на САД дојде откако Вашингтон и Техеран одржаа директни преговори во пакистанскиот главен град Исламабад во текот на викендот за ставање крај на војната што започна на 28 февруари. Преговорите не резултираа со договор.