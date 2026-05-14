- Агенцијата соопшти дека продолжува да го истражува инцидентот и им советува на бродовите во областа да пријават каква било сомнителна активност

Британската поморска агенција: Брод запленет кај брегот на ОАЕ се движи кон иранските води - Агенцијата соопшти дека продолжува да го истражува инцидентот и им советува на бродовите во областа да пријават каква било сомнителна активност

Британската агенција за поморска трговија (UKMTO) денес соопшти дека запленет е брод од „неовластен персонал“ покрај брегот на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), што се движел кон иранските територијални води, пренесува Анадолу.

Во соопштението, поморската агенција дека добила дојава за инцидент на приближно 38 наутички милји североисточно од Фуџаира.

Се наведува дека безбедносен службеник на бродската компанија пријавил дека „бродот е запленет од неовластен персонал додека бил усидрен и сега се движи кон иранските територијални води“.

Агенцијата соопшти дека продолжува да го истражува инцидентот и им советува на бродовите во областа да пријават каква било сомнителна активност.

Не беа веднаш достапни детали во врска со идентитетот или за оние вклучени во запленувањето.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, но преговорите во Исламабад не доведоа до траен договор. Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го продолжи примирјето без одреден рок.

Од 13 април, САД воведоа поморска блокада на иранскиот поморски сообраќај во Ормускиот Теснец.