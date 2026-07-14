- Трамп претходно најави дека САД ќе станат „чувари“ на Ормускиот Теснец и ќе наплаќаат такса од 20% од комерцијалните бродови за осигурување на безбедноста

Бразилскиот претседател го нарече „пиратство“ планот за надоместок на Трамп за транзит низ теснецот - Трамп претходно најави дека САД ќе станат „чувари“ на Ормускиот Теснец и ќе наплаќаат такса од 20% од комерцијалните бродови за осигурување на безбедноста

Бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва го критикуваше предлогот на американскиот претседател Доналд Трамп за наплата на такса од 20% од комерцијалните бродови за транзит низ Ормускиот Теснец, нарекувајќи го планот „пиратство“, јавува Анадолу.

Во разговорот со новинарите Лула рече дека наплатата на бродовите за поминување низ еден од најпрометните меѓународни водни патишта во светот би ги прекршила одамна воспоставените принципи што ја регулираат глобалната поморска трговија.

„Во минатото тоа се нарекуваше пиратство“, рече Лула, објавија бразилските медиуми.

Неговите коментари дојдоа неколку часа откако Трамп објави дека САД ќе воведат блокада врз Иран и ќе ја преземат одговорноста за обезбедување на Ормускиот Теснец.

Трамп во објавата на својата платформа Truth Social рече дека САД ќе станат „чувари“ на Ормускиот Теснец и ќе наплаќаат такса од 20% од комерцијалните бродови за осигурување на безбедноста.

„Како такви и од фер причини (на Соединетите Американски Држави) ќе им бидат надоместени, по стапка од 20% од целиот товар што транзитира, сите трошоци потребни за осигурување на безбедноста во овој многу нестабилен дел од светот“, напиша Трамп.

Тој додаде дека спроведувањето на оваа политика ќе започне веднаш.

Предлогот следува по обновената воена ескалација меѓу САД и Иран, при што двете страни разменуваат напади и изнесуваат спротивставени барања за одговорност за безбедноста по стратегиски важниот воден пат.

Ормускиот Теснец го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот Залив и носи околу една петтина од глобалната потрошувачка на нафта, што го прави еден од најважните поморски трговски патишта во светот.

Меѓународното поморско право генерално го гарантира правото на транзитен премин низ меѓународните теснеци, а правните експерти се прашуваат дали која било земја може еднострано да наметне такси на бродовите што го користат тоа право.

Лула не кажа дали Бразил ќе преземе дипломатски мерки, но рече дека меѓународните водни патишта треба да останат отворени за глобална трговија според утврдените меѓународни правила.