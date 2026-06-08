- „Борбените авиони на НАТО кои учествуваат во мисијата за патролирање на балтичкиот воздушен простор соборија странско беспилотно летало кое влезе во латвискиот воздушен простор во регионот Латгале...“

Борбени авиони на НАТО соборија странско беспилотно летало во латвискиот воздушен простор - „Борбените авиони на НАТО кои учествуваат во мисијата за патролирање на балтичкиот воздушен простор соборија странско беспилотно летало кое влезе во латвискиот воздушен простор во регионот Латгале...“

Борбени авиони на НАТО денес соборија странско беспилотно летало кое влегло во латвискиот воздушен простор, соопштија вооружените сили на земјата, јавува Анадолу.

Во соопштението, Националните вооружени сили наведуваат: „Борбените авиони на НАТО кои учествуваат во мисијата за патролирање на балтичкиот воздушен простор соборија странско беспилотно летало кое влезе во латвискиот воздушен простор во регионот Латгале, како резултат на активностите на руското електронско војување“.

Откако беше издадено предупредување за закана во воздушниот простор во општините Алуксне, Лудза, Балви и Резекне, вооружените сили соопштија дека повеќе не постои воздушна опасност.

„Латвиските национални вооружени сили, заедно со сојузниците на НАТО, континуирано го следат воздушниот простор за да обезбедат способност за итен одговор на потенцијалните закани“, се додава во соопштението.

Вооружените сили потсетија дека Армијата ги зајакнала своите капацитети за противвоздушна одбрана покрај источната граница со распоредување на дополнителни единици.

Исто така, тие предупредија дека слични инциденти со влегување или приближување на странски беспилотни летала до латвискиот воздушен простор може да се повторат додека продолжува војната меѓу Русија и Украина.