- Од воздухопловната база „Едвардс“ соопштија дека бомбардерот се урнал набрзо по полетувањето во 11:20 часот по локално време, во рамките на планирана тест-мисија

Бомбардер Б-52 на американските воздухопловни сили се урна во Калифорнија, 8 мртви - Од воздухопловната база „Едвардс“ соопштија дека бомбардерот се урнал набрзо по полетувањето во 11:20 часот по локално време, во рамките на планирана тест-мисија

Американски стратегиски бомбардер „Б-52 Стратофортрес“ се урна денес за време на рутински тест-лет во Калифорнија, при што загинаа сите осум лица во авионот, јавува Анадолу.

Од воздухопловната база „Едвардс“ соопштија дека бомбардерот се урнал набрзо по полетувањето во 11:20 часот по локално време (18:20 часот по Гринич), во рамките на планирана тест-мисија.

„Првичните информации укажуваат на тоа дека во несреќата нема преживеани“, се вели во соопштението објавено на американската компанија за социјални медиуми Х.

На прес-конференцијата по повод несреќата, заменик-командантот на 412-тото Тестно крило во базата, полковник Џејмс Хејс, го оцени инцидентот како „страшна трагедија“.

„Загубивме осуммина големи Американци“, изјави Хејс, истакнувајќи дека меѓу членовите на екипажот имало и воени лица и цивилни службеници, како и надворешни соработници од приватниот сектор.

„Боинг“, американскиот воздухопловен гигант кој го дизајнираше и произведе „Б-52“, потврди дека меѓу загинатите има двајца членови на нивниот персонал.

„Со голема тага потврдуваме дека двајца вработени во Боинг беа меѓу оние кои се наоѓаа во авионот“, соопшти компанијата, изразувајќи „најдлабоко сочувство“ до семејствата на сите осум членови на екипажот и ветувајќи дека ќе продолжи да нуди поддршка.

Екипите за итни случаи пристигнале на местото на настанот североисточно од Лос Анџелес веднаш по падот.

„Од базата соопштија дека воените тимови во моментов работат на утврдување на идентитетот и статусот на целиот персонал, а причините за несреќата се под истрага.“

Претходно беше објавено дека аеродромот ќе биде затворен, при што сите дојдовни авиони се пренасочуваат.

„Влезот во базата е привремено забранет за сите надворешни лица, со цел целиот тим целосно да се посвети на справувањето со несреќата“, се вели во соопштението.