- Голем број жртви остануваат и понатаму заробени под урнатините и на патиштата, а екипите на брзата помош и цивилната одбрана сè уште не можат да стигнат до нив

Билансот на убиени Палестинци во Газа се искачи на над 73.000, во израелски напади животот го изгубија уште 8 Палестинци - Голем број жртви остануваат и понатаму заробени под урнатините и на патиштата, а екипите на брзата помош и цивилната одбрана сè уште не можат да стигнат до нив

Уште осум Палестинци се убиени, а 26 се ранети во текот на изминатите 24 часа во Појасот Газа, со што бројот на жртви од геноцидот на Израел во блокираната енклава од октомври 2023 година се зголеми на 73.066, соопшти денес Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Во својот дневен статистички извештај, Министерството соопшти дека болниците во Газа примиле осум тела и 26 повредени во изминатите 24 часа.

Министерството не ги прецизираше околностите околу смртта на жртвите, а израелската Армија продолжува да го крши прекинот на огнот од октомври 2025 година преку гранатирање и пукање низ различни делови на територијата.

Голем број жртви остануваат и понатаму заробени под урнатините и на патиштата, а екипите на брзата помош и цивилната одбрана сè уште не можат да стигнат до нив, додаде Министерството.

Според Министерството, билансот на убиени од израелските напади се искачи на 1.053, додека 3.406 се повредени.

Министерството соопшти дека вкупниот број жртви од геноцидот на Израел достигна 73.066 убиени и 173.514 ранети.

Покрај жртвите, воената кампања предизвика опсежно уништување, во кое оштетени се околу 90 % од цивилната инфраструктура во Газа, а Обединетите нации (ОН) ги проценуваат трошоците за обнова на околу 70 милијарди долари.