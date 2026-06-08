- Иницијативата е дизајнирана да го забрза развојот на нови технологии за Белгиските вооружени сили, истовремено поддржувајќи ја и одбранбената индустрија на земјата

Белгија ќе инвестира 4,2 милијарди долари во иновации во воената технологија во рамките на новата програма - Иницијативата е дизајнирана да го забрза развојот на нови технологии за Белгиските вооружени сили, истовремено поддржувајќи ја и одбранбената индустрија на земјата

Белгија ќе инвестира 3,7 милијарди евра во иновации во воената технологија во периодот меѓу 2026 и 2035 година во рамките на новата програма наречена ОДИН, соопшти денес министерот за одбрана Тео Франкен, јавува Анадолу.

Иницијативата е дизајнирана да го забрза развојот на нови технологии за Белгиските вооружени сили, истовремено поддржувајќи ја и одбранбената индустрија на земјата.

Според веста на новинската агенција Белга, ОДИН е дел од пошироката Стратегија за одбрана, индустрија и истражување (DIRS), долгорочна рамка развиена од 2022 година од страна на Кралскиот висок институт за одбрана и Федералната јавна служба за економија. Според оваа стратегија, годишно ќе се трошат по 350 милиони евра за истражување, иновации и индустриско производство.

Франкен истакна дека целта е побрзо да се постигнат практични резултати од инвестициите во одбраната. „Ова не се однесува на планови на хартија. Станува збор за фокусирано инвестирање на 3,7 милијарди евра во наредните години“, рече тој.

Од Владата истакнаа дека целта на оваа инвестиција е модернизација на белгиските воени капацитети и зајакнување на позицијата на земјата во рамките на растечкиот европски одбранбен сектор.