Белгија започнува четиригодишен план за зајакнување на подготвеноста на граѓаните за вонредни состојби - Иницијативата е дел од долгорочната четиригодишна стратегија за подобрување на подготвеноста за време на кризи во поглед на растечките геополитички тензии и ризиците поврзани со климатските промени

Белгија започна национална кампања за подготвеност на населението во случај на вонредни состојби, апелирајќи до домаќинствата да бидат во состојба да ги задоволат самостојно потребите во период од најмалку 72 часа објави денес новинската агенција Белгa, пренесува Анадолу.

Иницијативата предводена од Националниот центар за кризи е дел од долгорочната четиригодишна стратегија за подобрување на подготвеноста за време на кризи во поглед на растечките геополитички тензии и ризиците поврзани со климатските промени.

Според официјалните претставници, вонредни состојби може да настанат „секаде и во секое време”, нагласувајќи дека граѓаните мора да имаат поактивна улога покрај службите за итна помош и цивилна заштита.

Фокусот на првата фаза на кампањата е насочен кон подобрување на пристапот до проверени информации за време на кризи. Граѓаните се поттикнуваат да се регистрираат на системот BE-Alert, официјален систем што ги известува граѓаните преку СМС, е-пошта или гласовен повик за време на вонредни состојби, како и да ги следат официјалните канали за комуникација, поради што властите предупредуваат дека во такви ситуации може брзо да се шират дезинформации.

Владата препорачува домаќинствата да имаат резерви за итни случаи доволни за три дена, вклучително вода, храна што не се расипува, основни медицински средства, батериски ламби, батерии, пари и хигиенски производи.

Исто така, жителите се советуваат да подготват торба за евакуација што ќе содржи неопходни предмети, како што се документи, полначи за телефон, храна, вода и сет за прва помош.

Постепено кампањата ќе се проширува за да опфати дополнителни сценарија, вклучително и нуклеарните ризици, а ќе се вклучат и локалните власти за да се осигури дека упатствата се приспособени на секојдневните услови.

Министерот за внатрешни работи Бернар Квентин за дневниот весник „Хет Латсте Ниус” изјави дека ризиците поврзани со конфликт и природни непогоди се зголемени во изминатите години, но нагласи дека оваа иницијатива нема цел да создаде страв.

Подготвеноста е споделена одговорност, изјави тој и додаде дека властите не би требало да игнорираат евентуален ризик.

Официјалните лица изјавија дека цел е практична подготвеност наместо вознемиреност, нагласувајќи дека подобрата подготвеност за вонредни состојби ќе им овозможи на службите за итна помош да се фокусираат на најранливите категории за време на кризи.