- „Мора да работиме заедно. Имаме противници и непријатели што секојдневно стануваат сè посилни, па затоа е неопходно да соработуваме за да останеме силни и да ги одбраниме нашите вредности“

Белгиски министер: Турција е важен сојузник за НАТО, Европа треба да ја користи турската технологија во одбраната - „Мора да работиме заедно. Имаме противници и непријатели што секојдневно стануваат сè посилни, па затоа е неопходно да соработуваме за да останеме силни и да ги одбраниме нашите вредности“

Белгискиот министер за одбрана Тео Франкен изјави дека Турција е важен сојузник за НАТО и дека Европа треба да ја искористи турската технологија во одбранбеното производство, јавува Анадолу.

„Мислам дека тоа ќе биде многу важен самит“, изјави Франкен за Анадолу во пресрет на состанокот на НАТО што ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара.

Тој посочи дека неодамна НАТО се соочил со тешки времиња, па затоа единството е попотребно од кога било.

„Имаше дискусии за Блискиот Исток, за војната против иранскиот режим, имавме одредени тензии околу отворањето на воените бази за американските авиони, како и дебати за зголемување на трошоците за одбрана“, изјави Франкен. „Да, се разбира, ова не беше најлесна година за НАТО“, додаде тој.

Франкен ја нагласи потребата од заедничка работа на инвестициите во одбраната, моделот на сили на НАТО, зголемувањето на производството, воздушната одбрана и новите технологии.

„Обединети сме силни, поделени паѓаме, мислам дека тоа е најважно: да покажеме единство“, порача тој.

Зборувајќи за очекувањата од самитот, Франкен истакна: „Со нетрпение очекувам да одам во Анкара бидејќи топлото гостопримство на турскиот народ е прекрасно.“

Тој додаде дека ќе присуствува и на Форумот на одбранбената индустрија во рамките на самитот на НАТО.

Франкен нагласи дека приоритетите се технологијата, воздушната одбрана, поголемото индустриско производство и поддршката за Украина.

- Визија „НАТО 3.0“ -

Во однос на визијата „НАТО 3.0“, што треба да се дефинира за време на самитот во Анкара, Франкен истакна дека тоа подразбира поголема одговорност за Белгија и за другите европски сојузници.

„Тоа значи дека Белгија и европските сојузници треба да ги засилат напорите, значително да инвестираат во одбраната и да ја преземат во свои раце одговорноста за безбедноста на европскиот континент“, рече тој.

Во однос на можноста САД да го намалат својот воен придонес во Европа, Франкен истакна дека на НАТО му е потребно силно планирање. „Важно е да го спроведеме тоа, да имаме добри планови и да ги следиме“, додаде тој.

Франкен истакна дека тоа подразбира исполнување на целите и пополнување на сите празнини во капацитетите бидејќи американските трупи ќе се повлекуваат од Европа додека Вашингтон се преориентира кон Азија и Пацификот.

„Тоа значи дека мора да зачекориме и да ги исполниме нашите предизвици, да ги пополниме тие празнини и тоа е она што треба да го направиме“, рече тој.

Во врска со плановите на Белгија, Франкен рече дека неговата земја ќе додели авиони за полнење гориво воздух-воздух, борбени авиони Ф-16, беспилотни летала Ем-Кју-9В СкајГардијан и капацитети за разузнавање, надзор и извидување според моделот на силите на НАТО.

„Веднаш сме подготвени да распоредиме повеќе за НАТО од белгиската одбрана“, рече тој.

„Подготвени сме веднаш да ангажираме дополнителни капацитети од белгиската одбрана за потребите на НАТО“, изјави Франкен.

- „Може многу да научиме од технологијата на Турција“ -

Франкен ја истакна и улогата на Турција како земја домаќин и нејзиниот значаен придонес за Алијансата.

„Турција е многу важен сојузник со долгогодишна традиција. Тоа е земја што е многу важна во рамките на НАТО“, рече тој, додавајќи дека Турција треба да биде вклучена во европските програми за одбрана.

Франкен рече дека слушнал оти самитот ќе биде организиран одлично и дека со нетрпение очекува повторно да го доживее турското гостопримство.

„Ја сакам Анкара, ја сакам Турција, па затоа навистина се радувам што ќе бидам таму“, рече тој.

Франкен нагласи дека Турција треба да биде вклучена во програмите за одбрана на Европа.

„За мене, Турција треба да биде дел од СЕЈФ-II“, рече тој, осврнувајќи се на механизмот за финансирање на одбраната на ЕУ.

„Мислам дека фактот што Турција не е дел од СЕЈФ-I беше грешка“, вели Франкен.

„Може многу да научиме од вашата технологија“, додаде тој.

Осврнувајќи се на неговата посета на турската корвета ТЦГ Бургазада, која е закотвена во белгиската поморска база Зебриж, Франкен рече: „Го видов вашиот брод, тој е прекрасен, поседува врвна технологија и висок стандард.“

- Турција е многу важен сојузник -

Тој истакна дека Турција мора да биде дел од овој процес бидејќи претставува важен сојузник.

„Мора да работиме заедно. Имаме противници и непријатели што секојдневно стануваат сè посилни, па затоа е неопходно да соработуваме за да останеме силни и да ги одбраниме нашите вредности“, нагласи Франкен.

Посочувајќи дека Белгија соработува со Турција во многу области, Франкен додаде дека двете земји спроведуваат голем број заеднички активности за обука под покровителство на НАТО.

„Сметам дека може да разгледаме и можности за заеднички набавки, како и за индустриска соработка“, изјави тој.

Белгискиот министер за одбрана се осврна и на обемната економска мисија на неговата земја во Турција минатиот месец, нагласувајќи дека соработката продолжува и дека сè уште се потпишуваат нови договори.

„Ја реализиравме нашата економска мисија во Турција, а резултатите од неа во вид нови договори сè уште пристигнуваат“, рече тој.

„Значи, дури и по неколку месеци се гледа дека економската мисија дава навистина добри резултати. Тоа е нешто позитивно, ние го следиме тој тек и продолжуваме понатаму.“