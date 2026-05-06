Белгиски министер со остар одговор до израелскиот колега поради критиките во случајот со нелегално обрежување

Белгискиот министер за надворешни работи, Максим Прево, денес му одговори на својот израелски колега во врска со случајот на двајца локални Евреи обвинети за извршување нелегално обрежување, пренесува Анадолу.

„Доста е со овие карикатури“, напиша белгискиот министер Прево на американската компанија за социјални медиуми Х, откако израелскиот министер Гидеон Сар ги нарече обвиненијата „срамна дамка на белгиското општество“.

Сар тврдеше дека со овие обвиненија Белгија се приклучила на „кратката и срамна листа“ на земји кои „го користат кривичното право за да ги прогонуваат Евреите поради практикувањето на јудаизмот“.

Но, Прево ја бранеше независноста на правосудството во Белгија како „слободно од какво било политичко влијание“.

„Потсетувам дека предметната постапка беше иницирана од самите претставници на еврејската заедница“, додаде тој.

„Да се прикаже тоа како желба на земјата да ја поткопа верската слобода на Евреите е клеветнички.“

Обвинителите во Антверпен денес потврдија дека ќе изведат пред суд двајца „мохели“ – специјално обучени еврејски лица за обрежување – поради наводни нелегални обрежувања, пренесува новинската агенција „Белга“.

Прекршоците, според наводите, се класифицирани како „намерен напад или тепање со умисла врз малолетници и незаконско практикување медицина“.

Белгија не го забранува обрежувањето од немедицински причини, но тоа мора да се изврши со вклученост на лекар.

Истрагата за наводните прекршоци била започната по жалба од членови на локалната еврејска заедница.

Прево исто така предложи прекин на дискусијата, велејќи: „Бидејќи и вие неодамна повикавте против водење дипломатија преку американската компанија за социјални медиуми Х, предлагам да разговараме за сите овие прашања за време на состанок во Израел во време што најмногу ви одговара, со цел да се стави крај на какви било погрешни толкувања“.

Во посебна објава, Прево исто така го повика американскиот амбасадор во Белгија, Бил Вајт, да покаже поголема воздржаност и да ја гледа својата улога во нејзиниот соодветен контекст, откако тој ги нарече обвиненијата „срамна дамка“.

„Несоодветно е јавно да се критикува една земја и да се оцрнува нејзиниот имиџ само затоа што не се согласувате со судските постапки. Ова веќе ви го кажав. Дали би сметале за прифатливо нашиот амбасадор во Вашингтон да го стори истото тоа?“, додаде тој.

„Не е работа на еден амбасадор да ја диктира агендата на Владата“, изјави Прево.