Белгиски весник: Израел со обид да влијае врз два судски процеси против негови официјални претставници

Белгискиот дневен весник „Ле Соар“ денес извести за тоа дека Израел се обидел да влијае врз судскиот тек на два процеси подигнати во Белгија против високи израелски официјални претставници, јавува Анадолу.

Медиумот објави дека неговото истражување, спроведено со конзорциумот „Европски истражувачки соработки“ (EIC) под наслов „Досиеја Израел“, се заснова на десетици доверливи документи што протекоа од внатрешноста на израелската администрација.

Според наводите, документите детално ги опишуваат напорите на Израел да поништи два случаи подигнати во Белгија според Законот за универзална јурисдикција на земјата, кој дозволува кривично гонење поради наводни прекршувања на меѓународното хуманитарно право извршени во странство.

Едната тужба, поднесена во јуни 2010 година од адвокати кои застапуваат белгиско-палестински лекар идентификуван како Е.О., се однесува на уништување земјиште во Газа за време на израелската операција „Лиено олово“.

Тужбата била насочена против 14 високи израелски личности, вклучувајќи ги и поранешните премиери Ехуд Олмерт и Ехуд Барак, пренесува „Ле Соар“.

Втората тужба била поднесена од адвокатката Џоке Калеварт во ноември 2010 година, во име на четворица белгиски учесници во хуманитарната флотила која беше пресретната од израелски војници во операција во која загинаа девет лица.

Поранешниот министер за одбрана Ехуд Барак, израелски генерал и вицеадмирал беа обвинети за тешки прекршувања, наведува весникот.

„Ле Соар“ соопшти дека првиот случај сè уште е под истрага, додека вториот бил отфрлен во декември 2024 година.

Се наведува дека Израел, поради загриженоста од овие судски процеси, применил „судска дипломатија“ врз белгиските судии, дипломати и политички официјални претставници, меѓу кои и поранешниот премиер Шарл Мишел.

Се додава и дека израелските претставници барале информации за тековните истраги преку тим од белгиски адвокати предводени од Мишел Хирш.