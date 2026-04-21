Белгискиот шеф на дипломатијата ги нарече постапките на Израел „тотално неприфатливи“ - „Реакцијата на Израел е целосно проблематична и за осуда“, рече Прево

Белгискиот министер за надворешни работи, Максим Прево, изјави дека постапките на Израел се „тотално неприфатливи“, повикувајќи на построги мерки на Европската Унија (ЕУ) за санкции и за надворешната политика, јавува Анадолу.

„Реакцијата на Израел е целосно проблематична и за осуда“, рече Прево во изјавата пред влезот на Европскиот конгресен центар „Луксембург“.

Тој рече дека одговорот на Израел на Блискиот Исток е „несразмерен и неселективен“.

Истакна дека Украина останува висок меѓународен приоритет, најавувајќи дополнително финансирање од 100 милиони евра за програмата „Перл“ и ги повика партнерите од ЕУ да останат внимателни во врска со случувањата поврзани со Белорусија.

Прево рече дека се надева оти неодамнешните политички случувања во Унгарија би можеле да помогнат во унапредувањето на механизмите за финансиска поддршка на ЕУ за Украина и да ги забрзаат одлуките поврзани со санкциите.

Тој, исто така, посочи дека хуманитарните кризи, како што е таа во Судан, мора да останат на агендата на ЕУ, опишувајќи ја ситуацијата како една од најтешките во моментов.

Белгискиот министер праша дали сегашниот пристап на ЕУ за одржување на „еквидистанца“ меѓу страните во некои конфликти останува најефикасен, сугерирајќи дека можеби ќе бидат потребни построги мерки, вклучително и санкции.

Осврнувајќи се на Блискиот Исток, Прево рече дека ситуацијата останува „длабоко загрижувачка“, потсетувајќи на неодамнешната посета на Бејрут каде што бил сведок на хуманитарното влијание на конфликтот.

Нагласи дека го поддржува обновениот дијалог меѓу Израел и Либан, посочувајќи ги неодамнешните чекори кон директно ангажирање.

Во врска со Палестина, тој рече дека Белгија повикала на делумно суспендирање на договорот за асоцијација меѓу ЕУ и Израел, наведувајќи ја загриженоста за проширувањето на израелските населби и зголемувањето на насилството, и тврдејќи дека овие случувања подигаат прашања во врска со вредностите и обврските на ЕУ.