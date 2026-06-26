- „Безбедносниот штит на Швајцарија попушта – и тоа од исток, запад и југ“

Безбедносната ситуација во Швајцарија се влошува поради повеќекратни закани, предупреди шефот на разузнавачката служба - „Безбедносниот штит на Швајцарија попушта – и тоа од исток, запад и југ“

Безбедносната ситуација во Швајцарија се влошува поради повеќекратни закани, изјави денес шефот на разузнавачката служба на земјата, пренесува Анадолу.

Како што пренесува државната агенција „Свисинфо“, директорот на швајцарската Федерална разузнавачка служба, Серж Баво, истакна дека меѓународниот поредок се наоѓа во фаза на длабока трансформација, додека кризите и конфликтите низ Европа сѐ повеќе растат.

„Безбедносниот штит на Швајцарија попушта – и тоа од исток, запад и југ“, додаде Баво.

Како што посочува тој, најзначајниот безбедносен предизвик со кој се соочува Швајцарија е „руската закана“.

Баво оценува дека целта на Москва е поткопување на западните демократски системи преку хибридно војување, со оглед на тоа што во земјата сѐ уште се активни десетици лица за кои постои сомнение дека се шпиони со дипломатски статус.

Исто така, тој оцени дека војната во Иран ја зголемила можноста за насилство врз еврејски или американски цели во Швајцарија.