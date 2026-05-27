Бајден го тужи Министерството за правда да спречи објавување на аудиоснимките од интервјуата за мемоарите - „Секој Американец, вклучително и актуелните или поранешните потпретседатели, има право на приватност на личните разговори што ги води во сопствениот дом“

Поранешниот американски претседател Џо Бајден вчера поднесе барање до Министерството за правда, барајќи од федералниот судија да го запре објавувањето на аудиоснимките и транскриптите од неговите разговори со писателот од сенка на неговите мемоари објавени во 2017 година, јавува Анадолу.

Судскиот случај започна во 2024 година по барање на конзервативната фондација „Херитиџ“, која побара од Владата да ги објави записите поврзани со разговорите на Џо Бајден со Марк Звоницер, писателот кој му помогна во изготвувањето на книгата „Вети ми, тато: Година на надеж, тешкотии и цел“.

Претходно, Министерството за правда го одби барањето за добивање на овие материјали, со образложение дека тие се ослободени од објавување.

Адвокатката на Бајден, Ејми Џефрес, во вчерашната тужбата поднесена до Окружниот суд на САД во Вашингтон наведе дека Министерството „го променило тој став“ за време на вториот мандат на претседателот Доналд Трамп.

„Без никакво официјално објаснување за својот пресврт, Министерството во февруари го извести претседателот Бајден за својата намера да им ги достави аудиоснимките и транскриптите на тужителите во судската постапка за ФОИА (Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер)“, наведе Џефрес.

„Канцеларијата на заменик-јавниот обвинител го информираше претседателот Бајден, преку неговиот адвокат, дека Министерството донело конечна одлука материјалите, со ограничени обработки, да им бидат предадени на тужителите од фондацијата 'Херитиџ' и на Конгресот на 15 јуни“, се наведува во тужбата на Бајден поднесена на 5 мај.

„Во разговорите на претседателот Бајден со Звоницер и, на крајот, во самите мемоари, се навратил на периодот од својот живот што започнал за време на празникот Денот на благодарноста во 2014 година“, напиша Џефрес.

„Таа година беше меѓу најзначајните години во политичката кариера на претседателот Бајден, но истовремено и најболната на личен план”.

Како што истакна Бајден, ваквите лични информации се ослободени од објавување според одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

„Секој Американец, вклучително и актуелните или поранешните потпретседатели, има право на приватност на личните разговори што ги води во сопствениот дом“, наведе Џефрес во тужбата.

Фондацијата „Херитиџ“ ги побара сите записи што поранешниот специјален обвинител Роберт Хур ги користел при изработката на одредени делови од неговиот извештај во 2023 година, што се однесуваше на начинот на кој Бајден постапувал со класифицираните документи.

Во тие сегменти, Бајден беше опишан како политичар кој се движи „пребавно” со евидентни потешкотии во евоцирање на настаните, при што во одредени моменти се соочувал со сериозен напор да ги прочита и да ги прераскаже белешките од сопствените бележници.

Аудиозаписот од интервјуто на Хур со Бајден во врска со класифицираните документи што ги чувал по завршувањето на неговиот потпретседателски мандат, се чини дека ги поткрепува тврдењата дека Бајден имал празнини во сеќавањето, и покрај тоа што официјалните претставници на Белата куќа во тоа време ги демантираа таквите загрижености. Хур на крајот одлучи да не подигне кривична пријава против Бајден.

Министерството за правда и Звоницер не одговорија веднаш на барањата за коментар. Трамп исто така ја коментираше тужбата на својата платформа за социјални медиуми „Трут сошал“, опишувајќи го Бајден како „корумпиран политичар“.

Доколку судот не интервенира, предвидено е материјалите да бидат објавени на 15 јуни.