- Сирени се огласија низ Бахреин по трет пат за неколку часа, а Министерството за внатрешни работи ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да отидат на најблиското безбедно место

Бахреин соопшти дека противвоздушната одбрана пресретнала ирански воздушни напади - Сирени се огласија низ Бахреин по трет пат за неколку часа, а Министерството за внатрешни работи ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да отидат на најблиското безбедно место

Противвоздушната одбрана на Бахреин пресретна и неутрализира ирански воздушни напади над земјата рано утрово, објави државната телевизија, пренесува Анадолу.

Телевизијата објави дека нападите биле пресретнати во воздушниот простор на Бахреин, но не даде детали за видот или бројот на проектили или беспилотни летала.

Сирени се огласија низ Бахреин по трет пат за неколку часа, а Министерството за внатрешни работи ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да отидат на најблиското безбедно место.

Нема непосредни извештаи за жртви или материјална штета.

Овој развој на настаните дојде откако иранската војска предупреди дека сите американски бази низ регионот ќе станат „легитимни цели“ доколку Вашингтон продолжи да го прекршува договорот за прекин на огнот.

Претходно, Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран соопшти дека започнал операција со ракети и беспилотни летала насочени кон 85 американски воени локации, вклучувајќи го и пристаништето Салман, седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Бахреин, и воздухопловната база „Али Ал-Салем“ во Кувајт, јави полуодржавната новинска агенција „Тесним“.