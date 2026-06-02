- „Поради континуираната тензична безбедносна состојба како последица на иранската агресија, а со цел да се заштитат националната безбедност и граѓаните, донесена е одлука за забрана за патување во Ирак и Иран“

Бахреин им забрани на своите граѓани да патуваат во Ирак и Иран - „Поради континуираната тензична безбедносна состојба како последица на иранската агресија, а со цел да се заштитат националната безбедност и граѓаните, донесена е одлука за забрана за патување во Ирак и Иран“

Бахреин им забрани на своите граѓани да патуваат во Ирак и Иран, соопшти денес Министерството за внатрешни работи, наведувајќи ја како причина „тензичната безбедносна состојба“, пренесува Анадолу.

„Поради континуираната тензична безбедносна состојба како последица на иранската агресија, а со цел да се заштитат националната безбедност и граѓаните, Министерството за внатрешни работи донесе одлука за забрана за патување во Ирак и Иран“, се вели во соопштението на Министерството, кое го пренесе државната новинска агенција БНА.

Одлуката ќе остане на сила „до дополнително известување“, соопшти Министерството, додавајќи дека властите во Бахреин ќе ги преземат сите неопходни мерки против оние што ќе ја прекршат забраната.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но последователните преговори во Исламабад не доведоа до траен договор.

Оттогаш двете страни продолжуваат да разменуваат предлози и контрапредлози во обид да ги обноват директните преговори и да стават крај на конфликтот.