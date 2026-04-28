Бахреин им го одзеде државјанството на 69 лица поради „симпатии" кон Иран

Бахреин вчера соопшти дека им го одзел државјанството на 69 лица, вклучително и на членовите на нивните семејства, поради она што властите го опишаа како изразување сочувство и пофалба за Иран за време на војната, пренесува Анадолу.

Бахреинската новинска агенција соопшти дека државјанството им е одземено на оние кои „изразиле сочувство и пофалба за непријателските и криминални дела на Иран“.

Се додава дека вкупниот број, заедно со семејствата, досега достигнал 69 лица.

Во март, Високиот кривичен суд на Бахреин го одржа своето прво рочиште за лицата обвинети за „промовирање и величење на непријателски терористички дела на Иран“, според агенцијата, која не го прецизираше бројот на обвинети.

Овој потег доаѓа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива врз Иран на 28 февруари, кој возврати со напади врз Израел и други земји од регионот во кои се наоѓаат американски воени капацитети.

Во операциите на САД и Израел загинаа повеќе од 3.300 луѓе пред Вашингтон и Техеран да објават двонеделен прекин на огнот на 8 април со посредство на Пакистан.

Иако првично беше предвидено тој да истече на 22 април, американскиот претседател Доналд Трамп соопшти продолжување на прекинот на огнот на 21 април на неопределено време, на барање на пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф и воениот командант Асим Мунир.