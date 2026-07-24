- Регионалните тензии ескалираа во последните две недели откако американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот повеќе не е на сила

Бахреин вторпат ги вклучи сирените за предупредување поради загриженост од ирански напад - Регионалните тензии ескалираа во последните две недели откако американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот повеќе не е на сила

Сирените за предупредување денес вторпат се вклучија во Бахреин, поради загриженост за можен ирански напад, соопшти Министерството за внатрешни работи на земјата, пренесува Анадолу.

„Сирените се вклучени“, соопшти Министерството преку американската платформа за социјални медиуми X, повикувајќи ги граѓаните и жителите да „останат смирени и да се упатат кон најблиското безбедно место“.

Претходно денес иранската армија соопшти дека извршила напади со беспилотни летала насочени кон американските воени објекти во воздухопловната база Шеик Иса во Бахреин и воздухопловната база Ал-Азрак во Јордан.

Регионалните тензии ескалираа во последните две недели откако американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот наведен во меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран од минатиот месец повеќе не е на сила.

Оттогаш САД и Иран разменија напади, при што Вашингтон целеше кон локациите во Иран, а Техеран вели дека напаѓа американски воени објекти и опрема во неколку земји во регионот.