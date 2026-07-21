- „Ниедна земја сама не може да ги преживее глобалните бури. Нашата сила и отпорност лежат во нашата заедница“

АСЕАН со состанок во Манила во услови на глобална неизвесност и регионални безбедносни предизвици - „Ниедна земја сама не може да ги преживее глобалните бури. Нашата сила и отпорност лежат во нашата заедница“

Министрите за надворешни работи на Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН) вчера официјално го отворија својот годишен состанок во Манила, упатувајќи повици за единство и колективна акција додека регионот се соочува со зголемена геополитичка неизвесност, поморски тензии и постојани конфликти, јавува Анадолу.

Отворајќи го 59. состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки на АСЕАН, филипинската секретарка за надворешни работи, Ма. Тереза П. Лазаро, изјави дека во свет обележан со превирања, неизвесност и непредвидливост, регионот мора да одговори со активно и суштинско решавање на проблемите.

„Постои длабока итност во нашата работа“, рече Лазаро, повикувајќи ги земјите членки да бараат „креативни решенија и одржливи патишта, дури и во најтешките ситуации и за време на најсложените дискусии“.

Повикувајќи се на темата за претседавањето на Филипини со АСЕАН за 2026 година, „Заедно низ иднината“, таа нагласи: „Не се препуштаме само на текот на работите; цврсто го држиме кормилото и сами ја трасираме нашата патека.“

Лазаро го опиша Договорот за пријателство и соработка (TAC), кој годинава одбележува 50-годишнина, како „најсигурно сидро“ на АСЕАН, велејќи дека неговите принципи на заемно почитување на суверенитетот, немешањето и мирното решавање на споровите остануваат темел на регионалната стабилност.

„Ниедна земја сама не може да ги преживее глобалните бури. Нашата сила и отпорност лежат во нашата заедница“, рече таа. „Ако не одиме напред како едно, ризикуваме да бидеме разделени.“

Се очекува министрите да го разгледаат напредокот во политичко-безбедносните, економските и социокултурните столбови на АСЕАН пред да ги проследат препораките до лидерите на Самитот на АСЕАН во ноември.

Дискусиите, исто така, ќе бидат насочени кон зајакнувањето на централната улога на АСЕАН, унапредувањето на регионалната интеграција според Визијата за заедницата на АСЕАН 2045 и зајакнувањето на соработката со надворешните партнери.

Се очекува на еднонеделните состаноци да доминираат регионалните безбедносни прашања, вклучително и напорите за оживување на мировната иницијатива на АСЕАН за Мјанмар која е во застој, преговорите со Кина за долгоочекуваниот кодекс на однесување во Јужното Кинеско Море и економските последици од конфликтите надвор од регионот, меѓу кои и нарушувањата на глобалните енергетски и трговски маршрути.

Состаноците во Манила, кои траат до 24 јули, ќе опфатат и собири со дијалог-партнерите на АСЕАН, формата АСЕАН Плус Три, Самитот на Источна Азија и Регионалниот форум на АСЕАН, обединувајќи ги главните сили, вклучително и Соединетите Американски Држави, Кина, Русија, Јапонија, Индија и Европската Унија, со цел дискусија за регионалните и глобалните безбедносни предизвици.