АСЕАН ги повика САД и Иран да ги прекинат борбите, предупредувајќи дека ситуацијата не смее да остане „неизвесна“ „Сите страни во војната мора да ги прекинат непријателствата и да го отворат Ормускиот Теснец“

Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН) денес ги повика САД и Иран да ги прекинат борбите и да се постигне траен мир во регионот, нарекувајќи ја актуелната криза „ситуација на неизвесност“, јавува Анадолу.

„Сите страни во војната мора да ги прекинат непријателствата и да го отворат Ормускиот Теснец“, изјави претседателот на Филипините, Фердинанд Маркос Џуниор, пред новинарите откако беше домаќин на самитот на Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН).

Домаќин на 48-миот самит на лидерите на АСЕАН беа Филипините, во провинцијата Цебу.

Маркос, кој претседаваше со самитот, рече дека актуелните борби во кои се вклучени Соединетите Американски Држави, Израел и Иран создале нестабилна ситуација без јасни индикации дали прекинот на огнот се почитува.

„Сега сме во состојба на неизвесност околу тоа колку долго ќе трае (војната)“, рече тој на прашањето какви дискусии воделе лидерите на АСЕАН во врска со војната на САД и Израел против Иран, што започна на 28 февруари.

„Не знаеме кога ќе биде следниот судир.“

Во војната во Иран се убиени 3.300 лица, а илјадници се раселени, пред Пакистан да обезбеди прекин на огнот на 8 април, кој беше продолжен од американска страна.

„Дали прекинот на огнот е во сила? Или не е? Дали Израел е вклучен? Дали Хезболах е вклучен? Ова е многу тешка ситуација“, рече Маркос.

Укажувајќи на тоа дека со дипломатските напори нема да се постигнат посакуваните резултати, Маркос додаде:

„Додека не завршат борбите, додека не престанат бомбардирањата, многу е тешко да се најде какво било решение.“

Тој го опиша мирот како „фундаментален“ прв чекор кон решавање на пошироката регионална криза и стабилизирање на Блискиот Исток.

„Тоа е од суштинско значење за секоја дискусија за војната на Блискиот Исток“, рече Маркос. „Апсолутно ништо нема да постигнеме додека нема мир.“

Самитот на АСЕАН беше фокусиран на последиците од конфликтот на Блискиот Исток, особено на загриженоста за прекините во испораката на нафта и поморската трговија низ Ормускиот Теснец, една од најклучните енергетски точки во светот.

​​​​​​​Маркос истакна дека земјите членки на АСЕАН подготвуваат планови за итни случаи за да обезбедат стабилно снабдување со гориво, поради стравувањата дека нестабилноста во регионот ќе трае подолго.

„Суштината на нашиот повик е: Мир веднаш“, порача тој.