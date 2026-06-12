- Белата куќа објави видео во кое се прикажани федерални агенти како апсат и ставаат лисици на мигранти во рамките на острите мерки против нелегалната имиграција, а како музика во заднина е искористена песната на Гранде

Аријана Гранде се противи на користењето на нејзината песна во видеото на Белата куќа за имиграцијата - Белата куќа објави видео во кое се прикажани федерални агенти како апсат и ставаат лисици на мигранти во рамките на острите мерки против нелегалната имиграција, а како музика во заднина е искористена песната на Гранде

Американската пејачка Аријана Гранде ја критикуваше администрацијата на Трамп откако Белата куќа искористи една од нејзините песни во видео на социјалните мрежи со кое се нагласуваат операциите за сузбивање на нелегалната имиграција, јавува Анадолу.

Белата куќа оваа недела објави видео на ТикТок во кое се прикажани федерални агенти како апсат и ставаат лисици на мигранти во рамките на острите мерки против нелегалната имиграција, а како музика во заднина е искористена песната на Гранде од 2024 година, „Бај“.

Гранде директно одговори во делот за коментари на видеото: „Ве молам, никогаш повеќе не користете ја мојата музика во врска со оваа варварска, нехумана и гнасна глупост.“

Портпаролката на Белата куќа, Абигејл Џексон, го поддржа ваквиот потег на администрацијата, изјавувајќи: „Она што е навистина варварско, нехумано и гнасно се криминалците меѓу нелегалните странци што повредија и убија невини американски граѓани.“

Овој спор е последен во низата приговори од музичари поради користењето на нивната музика во врска со политичките пораки поврзани со Трамп.

Според медиумот „Си-би-си“, уметници, како Нил Јанг, Џон Фогерти, Фил Колинс, „Пеник! Ет Д Диско“, како и наследниците на Леонард Коен, Том Пети и Принс, се спротивставија на слично користење на нивната музика, а некои од нив поведоа и правни постапки.

Белата куќа и членовите на комуникацискиот тим на Трамп често користат популарни песни во видеата на социјалните мрежи за промоција на политиките и активностите на администрацијата.