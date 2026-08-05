- На состанокот учествуваат Арапскиот министерски комитет, Турција, Пакистан, Индонезија и Малезија за разгледување на израелските мерки насочени кон Ерусалим и неговите свети места

Арапските и муслиманските министри за надворешни работи се состанаа за усогласување на заедничкиот став за Ерусалим - На состанокот учествуваат Арапскиот министерски комитет, Турција, Пакистан, Индонезија и Малезија за разгледување на израелските мерки насочени кон Ерусалим и неговите свети места

Министрите за надворешни работи на арапските и муслиманските земји се состанаа во Јордан со цел да го усогласат заедничкиот став за Ерусалим, во услови на ескалација на, како што наведуваат, незаконските израелски мерки насочени кон идентитетот на градот и неговите исламски и христијански свети места, пренесува Анадолу.

Според јорданската државна новинска агенција „Петра“, на состанокот присуствувале членовите на Арапскиот министерски комитет задолжен за спротивставување на израелските политики и мерки во Ерусалим, генералниот секретар на Арапската лига, Ахмед Абул Гејт, како и министрите за надворешни работи на Турција, Пакистан, Индонезија и Малезија.

Министрите разговарале за состојбата во Ерусалим и неговите свети места, со цел усвојување заеднички став против, како што беше наведено, ескалацијата на незаконските израелски политики и активности.

Комитетот го сочинуваат Јордан, Тунис, Алжир, Саудиска Арабија, Сомалија, Ирак, Катар, Египет и Мароко, како и генералниот секретар на Арапската лига.

Јордан беше домаќин на состанокот во својство на чувар на исламските и христијанските свети места во Ерусалим.

Разговорите се одржаа во услови на продолжени израелски мерки за кои арапските и муслиманските земји велат дека го загрозуваат идентитетот на Ерусалим, неговото верско наследство и историскиот статус кво.

