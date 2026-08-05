Арапските и муслиманските министри за надворешни работи се состанаа за усогласување на заедничкиот став за Ерусалим

Şahin Demir
05 Август 2026•Ажурирано: 05 Август 2026
Министрите за надворешни работи на арапските и муслиманските земји се состанаа во Јордан со цел да го усогласат заедничкиот став за Ерусалим, во услови на ескалација на, како што наведуваат, незаконските израелски мерки насочени кон идентитетот на градот и неговите исламски и христијански свети места, пренесува Анадолу.
Според јорданската државна новинска агенција „Петра“, на состанокот присуствувале членовите на Арапскиот министерски комитет задолжен за спротивставување на израелските политики и мерки во Ерусалим, генералниот секретар на Арапската лига, Ахмед Абул Гејт, како и министрите за надворешни работи на Турција, Пакистан, Индонезија и Малезија.
Министрите разговарале за состојбата во Ерусалим и неговите свети места, со цел усвојување заеднички став против, како што беше наведено, ескалацијата на незаконските израелски политики и активности.
Комитетот го сочинуваат Јордан, Тунис, Алжир, Саудиска Арабија, Сомалија, Ирак, Катар, Египет и Мароко, како и генералниот секретар на Арапската лига.
Јордан беше домаќин на состанокот во својство на чувар на исламските и христијанските свети места во Ерусалим.
Разговорите се одржаа во услови на продолжени израелски мерки за кои арапските и муслиманските земји велат дека го загрозуваат идентитетот на Ерусалим, неговото верско наследство и историскиот статус кво.