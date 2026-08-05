- „Од суштинско значење е да се обезбеди непречено пловење низ Ормускиот Теснец, без такси и ограничувања“, порача Тајани

Антонио Тајани ја истакна потребата од продолжување на дијалогот за Ормускиот Теснец во разговор со иранскиот колега - „Од суштинско значење е да се обезбеди непречено пловење низ Ормускиот Теснец, без такси и ограничувања“, порача Тајани

Италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани ја нагласи потребата од продолжување на дијалогот за Ормускиот Теснец за време на телефонскиот разговор со неговиот ирански колега Абас Арагчи, што се одржа денес во услови на тековните преговори меѓу Техеран и Мускат за поморскиот сообраќај низ стратегискиот воден пат, јавува Анадолу.

Тајани на американската платформа за социјални медиуми Х објави дека Арагчи го информирал за преговорите меѓу Иран и Оман, чија цел е повторно отворање на Ормускиот Теснец за комерцијален поморски сообраќај.

„Повторно ја нагласив важноста од продолжување на дијалогот за што побрзо да се постигне политичко решение за кризата, вклучително и со Соединетите Американски Држави, како и да се избегне натамошна ескалација. Од суштинско значење е да се обезбеди непречено пловење низ Ормускиот Теснец, без такси и ограничувања, во интерес на регионалната стабилност и светската економија“, напиша Тајани.

Тој додаде дека двајцата министри разговарале и за Либан.

„Се надевам дека тековните преговори во Рим ќе дадат конкретни резултати за зацврстување на прекинот на огнот и постигнување сеопфатен договор“, рече Тајани.

Италијанскиот министер повторно ја потврди посветеноста на неговата земја да придонесе за унапредување на дијалогот, безбедноста и мирот на Блискиот Исток.

Иранските медиуми неодамна објавија дека Техеран е блиску до постигнување договор со Мускат за нов поморски коридор, под услов САД да престанат да се мешаат во преговорите.

Иранските власти во повеќе наврати го обвинија Вашингтон дека се обидува да влијае врз разговорите и да го одложи постигнувањето договор преку воени закани.

Преговорите произлегуваат од Меморандумот за разбирање што Иран и САД го потпишаа на 18 јуни со цел да се стави крај на војната што започна на 28 февруари по американските и израелските напади врз Иран.

Со Меморандумот, на Техеран и Мускат им беше доверено да преговараат за идните аранжмани за комерцијалната пловидба низ Ормускиот Теснец, додека паралелно продолжуваат пошироките разговори за спроведување на договорот.