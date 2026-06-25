- Анкетата на Галуп покажува дека само 19% сметаат оти потписниците на Декларацијата за независност би го одобриле сегашниот правец на земјата

Анкета: 77% од Американците сметаат дека основачите на државата би биле разочарани од денешните САД - Анкетата на Галуп покажува дека само 19% сметаат оти потписниците на Декларацијата за независност би го одобриле сегашниот правец на земјата

Повеќе од тројца од четворица Американци сметаат дека основачите на државата би биле разочарани од денешната состојба на САД, додека земјата се приближува кон 250-годишнината од независноста, покажува анкетата на Галуп објавена вчера, пренесува Анадолу.

Анкетата утврдила дека 77% од испитаниците сметаат оти потписниците на Декларацијата за независност би биле разочарани од развојот на земјата, додека 19% сметаат дека би биле задоволни.

Галуп наведува дека овој негативен став се зголемил од 71% во 2013 година и 42% во 2001 година.

Според анкетата, ваквиот став е присутен кај сите политички ориентации. Иако републиканците се помалку негативни од демократите, не повеќе од една четвртина од испитаниците од која било партија сметаат дека основачите би ја одобрувале денешната состојба во земјата.

Посебна анкета на Правната школа при Универзитетот Маркет објавена истиот ден покажа дека 66% од Американците се барем делумно горди на својата земја, но само малку повеќе од половина изразиле оптимизам за иднината на американската демократија.

Анкета на „Фокс њуз“, исто така, покажа дека гласачите почесто се опишуваат како патриоти отколку како луѓе што се горди на денешните САД.