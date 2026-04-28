Анкета: 57 отсто од Израелците сметаат дека земјата нема добиено ниедна војна од октомври 2023 година - Од 7 октомври 2023 година наваму Израел води војни во Газа, Либан и Иран, исто така, врши напади и во Јемен и Сирија и спроведува воени операции на окупираниот Западен Брег

Мнозинство Израелци веруваат дека земјата не постигнала победа во ниедна војна од 7 октомври 2023 година досега, покажуваат податоците од анкетата објавена денес, спроведена од израелскиот јавен сервис КАН, пренесува Анадолу.

Анкетата покажа дека 57 отсто од анкетираните сметаат дека од тој датум Израел не победил на ниеден фронт, 28 отсто рекле дека е постигната победа во барем еден простор на дејствување, а 15 отсто одговориле дека не знаат.

Според КАН, процентот на граѓани што веруваат во остварување на воените цели останува низок. Само 17 отсто сметаат дека е постигнат успех во Сирија, а тој процент е намален на 16 отсто кога станува збор за Газа и Иран.

Само 14 отсто од анкетираните веруваат во воен успех во поглед на либанскиот фронт, а 12 отсто за Јемен и 11 отсто за Западниот Брег.

Во однос на загриженоста за безбедноста во иднина, 73 отсто од испитаниците изјавиле дека континуираното вооружено присуство на Хамас и Хезболах претставува директна закана за повторување на настан сличен на оној од 7 октомври. Само 10 отсто ја отфрлиле таа можност, додека 17 отсто рекле дека не се сигурни.

Радиодифузерот соопшти дека анкетата била спроведена за негови потреби, но не го откри името на агенцијата што ја спровела анкетата на јавното мислење ниту деталите за примерокот.

Во поглед на политичките и правните прашања, 56 отсто од анкетираните го поддржале притисокот на американскиот претседател Доналд Трамп врз израелскиот претседател Исак Херцог за помилување на премиерот Бенјамин Нетанјаху во неговиот судски процес за корупција.

Наспроти тоа, 26 отсто се спротивставиле на потребата од американски притисок, додека 18 отсто не изразиле јасен став.

На 30 ноември Нетанјаху поднел барање за помилување без да ја признае вината и без да се повлече од политичкиот живот.

Израелското законодавство не дозволува помилување од претседателот без претходно признавање вина.

Нетанјаху се соочува со обвиненија за корупција, примање поткуп и злоупотреба на службената положба во три одделни предмети, за кои обвинителните акти се поднесени во ноември 2019 година. Судскиот процес за овие предмети започна во 2020 година и сè уште е во тек.

Покрај обвиненијата за корупција, Нетанјаху од 2024 година се соочува и со меѓународна правна битка, имено Меѓународниот кривичен суд (МКС) го товари за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа, каде што повеќе од 72.000 Палестинци се убиени во жестоките израелски напади што започнаа во октомври 2023 година.