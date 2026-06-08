Анкетата покажа дека 79 % од испитаниците сакаат нуклеарните централи да продолжат да работат сè додека тие се безбедни

Анкета: Мнозинството Швајцарци се за нуклеарната енергија Анкетата покажа дека 79 % од испитаниците сакаат нуклеарните централи да продолжат да работат сè додека тие се безбедни

Нова анкета покажува дека мнозинството швајцарски граѓани се за нуклеарната енергија, јавува Анадолу.

Анкетата спроведена од институтот Здружение за промоција на применети социјални истражувања (GFS.bern) покажа дека 79 % од испитаниците сакаат нуклеарните централи да продолжат да работат сè додека тие се безбедни, објави „Свис инфо“.

Дополнително, 59 % ја поддржуваат изградбата на објекти од следната генерација.

Велејќи дека популарноста на нуклеарната енергија го одразува растечкиот страв од недостиг на електрична енергија, медиумот истакнува дека истражувањето покажало дека повеќето луѓе сè уште се одлучуваат за обновливи извори на енергија со цел да се справат со недостигот.

„Безбедноста на снабдувањето е големо прашање во Швајцарија во 2026 година. Се прашуваме дали обновливите извори на енергија ќе бидат доволни. Затоа бараме алтернативи, а нуклеарната енергија е една од нив“, изјави за јавниот сервис РТС Урс Биери, политиколог во GFS.bern.

Патрик Берчи, директор на мрежи во „Romande Energie“, исто така изјави за РТС дека енергетските прашања во моментов се во преден план на загриженоста на Швајцарија.

Тој ја нагласи важноста од проширување на обновливите извори на енергија, подобрување на капацитетите за складирање на енергија и забрзување на изградбата на нови електрани.

„Не смееме да ги спротивставуваме различните форми на енергија едни против други. Ќе ни бидат потребни сите“, додаде тој.