Американски сенатор со критики за Пентагон поради одложената помош за Украина

Американскиот сенатор Мич Меконел изрази загриженост поради доцнењето на американската воена помош за Украина, тврдејќи дека помошта одобрена од Конгресот не се доставува и покрај силната двопартиска поддршка, пренесува Анадолу.

Во авторски текст објавен во „Вашингтон пост“, Меконел ги отфрли тврдењата дека Американците се противат на помагањето на Украина, пишувајќи дека јавното мислење во континуитет го поддржува Киев во неговата одбрана од Русија.

Републиканецот од Кентаки истакна дека минатата година Конгресот дејствувал врз основа на таа поддршка, при што комитетите за вооружени сили предводени од републиканците одобрија 400 милиони долари годишно за Иницијативата за безбедносна помош на Украина во следните две години.

Тој додаде дека надлежните за буџетот со соодветни средства целосно ја финансирале програмата за фискалната 2026 година со огромна поддршка.

Сепак, Меконел рече дека одобрената помош „сега собира прав“ во Министерството за одбрана, тврдејќи дека законодавците се соочуваат со тешкотии да добијат јасни одговори од претставниците на Пентагон за доцнењето.

Тој конкретно укажа на секторот за политики во рамки на Министерството, предводена од потсекретарот Елбриџ Колби, обвинувајќи ја дека не им дала објаснувања на сенаторите во Комисијата за буџет.

„Кога сенаторите побараа објаснување од секторот за политики на Министерството, предводен од потсекретарот Елбриџ Колби, тие беа попречени. Нашите колеги од вооружените сили, исто така, изразија зголемена фрустрација поради неспособноста на Министерството за одбрана да комуницира“, напиша Меконел.

Сврстувајќи го прашањето како прашање за национална безбедност, а не за странска помош, Меконел истакна дека поддршката на Украина е „инвестиција“ за САД, а не чин на милосрдие.

Законот за национална одбрана за фискалната 2026 година, во вредност од приближно 900 милијарди долари одобрен од Конгресот, додели 400 милиони долари за Украина во 2026 година и дополнителни 400 милиони долари во 2027 година во рамките на Иницијативата за безбедносна помош на Украина.